  ВИРТ: «Легкой прогулки для Шахтера в Дублине не будет»
Лига конференций
27 ноября 2025, 10:49
ВИРТ: «Легкой прогулки для Шахтера в Дублине не будет»

«Горняки» сыграют в Лиге конференций с «Шемрок Роверс»

ВИРТ: «Легкой прогулки для Шахтера в Дублине не будет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча четвертого тура основного этапа Лиги конференций между «Шемрок Роверс» и «Шахтером».

– Юрий Николаевич, учитывая отличную форму «Шахтера», у которого серия из четырех побед подряд, и учитывая уровень соперника, можно ли сказать, что игру в Дублине можно будет с бокалом густого «Гиннесса» ожидать как уверенную викторию «горняков»?

– «Шахтер» – безусловно фаворит, но, я уверен, на легкую победу рассчитывать не стоит. Не забывайте, что «Шемрок Роверс» недавно стал чемпионом своей страны, выиграл Кубок Ирландии, добыл ничью в гостевом матче с греческим АЕКом (1:1) в Лиге конференций. Эта команда сейчас на психологическом подъеме и в очень неплохой форме, судя по результатам.

Закидать шапками ирландцев, спокойно взять три очка не выйдет – будет рубка.

– Что касается рубки. Не секрет, что команда, которая слабее технически, часто пытается взять силой, агрессией, иногда даже грубыми фолами. Сумеет ли молодежь «Шахтера», которая еще не обросла мышцами, не сломаться в игре с бойцами из «Шемрок Роверс»?

– Уверен, что силовой борьбы в игре будет достаточно, и игрокам «Шахтера» стоит быть готовыми ее навязывать. Большое значение будет иметь игра на «втором этаже», а в этом компоненте донецкая команда не сильнейшая, будем откровенны. Поэтому и говорю, что легкой прогулки в Дублине не будет.

Однако опыт противостояния силовой команде у «Шахтера» есть. К тому же соперники не всегда так однозначны, чтобы судить о них упрощенно. Недавно «горняки» играли с шотландским «Абердином» (3:2) и победили. На характере сумели вырвать три очка. Игра была очень непростой – и что-то похожее может быть и в Дублине. Выиграть исключительно за счет класса у «Шахтера» не получится.

Туран уже знает, как играть с британскими коллективами, поэтому должен дать правильные установки и выбрать верную тактику, которая принесет плоды в виде нужного результата – а нужна нам победа, желательно.

Ранее известный украинский тренер заявил, что видит «Шахтер» в финале Лиги конференций.

Шемрок Роверс Шемрок Роверс - Шахтер Шахтер Донецк Лига конференций Юрий Вирт
Иван Чирко Источник: Спорт-Экспресс Украина
