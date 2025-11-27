Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Невеста Роналду показала, с какими гигантскими весами тренируется
27 ноября 2025, 02:49
ФОТО. Невеста Роналду показала, с какими гигантскими весами тренируется

Джорджина впечатляет...

ФОТО. Невеста Роналду показала, с какими гигантскими весами тренируется
Instagram. Джорджина Родригес

Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану РоналдуДжорджина Родригес – снова дала повод для обсуждений.

В своем Instagram она опубликовала сторис из спортзала, где показала тренажер с огромным количеством блинов на штанге и загадочным словом «Amorodio» – смесью слов amor (любовь) и odio (ненависть).

Фанаты моментально уловили намек: Джорджина проживает ту самую «любовь-ненависть» к тренировкам, которые помогают ей поддерживать форму, но требуют сверхусилий. Судя по весу, нагрузки у Родригес – на уровне профессиональных атлетов.

Интернет сразу загудел: многие уверены, что модель так активно занимается спортом не просто ради контента. По слухам, уже совсем скоро состоится долгожданная свадьба Джорджины и Криштиану Роналду, и Родригес намерена подойти к торжеству в идеальной физической форме.

Сторис Джорджины стала вирусной именно из-за двойного смысла: одновременно мотивационного и личного. И если судить по темпам подготовки, свадьба с Роналду может стать не просто светским событием года, а еще и показательной демонстрацией дисциплины и силы характера будущей супруги футбольной легенды.

Максим Лапченко
