Стало известно, где и когда состоится свадьба Роналду
Торжество запланировано на лето
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженятся на Мадейре
Одна из самых известных в мире пар выбрала родной город футболиста для проведения долгожданной свадебной церемонии.
По информации источника, торжество запланировано на лето и состоится после Чемпионата мира по футболу 2026 года. Венчание пройдет в Кафедральном соборе Фуншала, а праздничный банкет – в роскошном отеле.
Ранее ФИФА приняла неожиданное решение относительно дисквалификации Криштиану Роналду, которое касается его участия в предстоящем мундиале.
