Стало известно, где и когда состоится свадьба Роналду

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженятся на Мадейре

Одна из самых известных в мире пар выбрала родной город футболиста для проведения долгожданной свадебной церемонии.

По информации источника, торжество запланировано на лето и состоится после Чемпионата мира по футболу 2026 года. Венчание пройдет в Кафедральном соборе Фуншала, а праздничный банкет – в роскошном отеле.

Ранее ФИФА приняла неожиданное решение относительно дисквалификации Криштиану Роналду, которое касается его участия в предстоящем мундиале.