Стало известно, где и когда состоится свадьба Роналду

26 ноября 2025, 02:49 | Обновлено 26 ноября 2025, 03:14
Торжество запланировано на лето

Instagram. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженятся на Мадейре

Одна из самых известных в мире пар выбрала родной город футболиста для проведения долгожданной свадебной церемонии.

По информации источника, торжество запланировано на лето и состоится после Чемпионата мира по футболу 2026 года. Венчание пройдет в Кафедральном соборе Фуншала, а праздничный банкет – в роскошном отеле.

Ранее ФИФА приняла неожиданное решение относительно дисквалификации Криштиану Роналду, которое касается его участия в предстоящем мундиале.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
Месси vs Роналду: теперь в политике? США вывели эту дуэль на новый уровень
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Криштиану Роналду Джорджина Родригес свадьба ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу
Михаил Олексиенко Источник
