Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Следите за ним». Бразильский журналист расхвалил звезду сборной Украины
Португалия
27 ноября 2025, 02:07
0

«Следите за ним». Бразильский журналист расхвалил звезду сборной Украины

Альдо Луиз отметил игру Георгия Судакова

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бразильский журналист Альдо Луиз поделился мнениями о выступлениях украинского полузащитника лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова.

«Судаков - очень хороший игрок. Украинцу - всего 23 года. Следите за ним, он великолепный плеймейкер», - написал журналист Sporty Net Brasil в Twitter.

В текущем сезоне Судаков сыграл в составе лиссабонской команды 15 матчей. На счету Георгия три забитых гола и две результативные передачи в этих встречах.

Сообщалось, что главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо жестко наехал на своих игроков.

Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу

