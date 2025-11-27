«Следите за ним». Бразильский журналист расхвалил звезду сборной Украины
Альдо Луиз отметил игру Георгия Судакова
Бразильский журналист Альдо Луиз поделился мнениями о выступлениях украинского полузащитника лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова.
«Судаков - очень хороший игрок. Украинцу - всего 23 года. Следите за ним, он великолепный плеймейкер», - написал журналист Sporty Net Brasil в Twitter.
В текущем сезоне Судаков сыграл в составе лиссабонской команды 15 матчей. На счету Георгия три забитых гола и две результативные передачи в этих встречах.
Сообщалось, что главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо жестко наехал на своих игроков.
