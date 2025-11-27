Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 ноября 2025, 01:21 | Обновлено 27 ноября 2025, 01:22
ФОТО. Жена форварда сборной Украины поразила своей красотой

Кристина Яремчук и греческое побережье...

ФОТО. Жена форварда сборной Украины поразила своей красотой
Instagram. Кристина Яремчук

Кристина Яремчук, супруга нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, снова оказалась в центре внимания футбольных болельщиков.

Красавица опубликовала серию стильных фотографий.

На снимках Кристина позирует на фоне вечернего побережья, предположительно в одном из элитных заведений у моря.

Поклонники засыпали пост комплиментами, отмечая ее утонченный образ.

Не остался в стороне и Роман Яремчук. Форвард отреагировал в комментариях забавной гифкой с Криштиану Роналду. Фанаты сразу оценили его поддержку и в шутку назвали нападающего «главным фанатом собственной жены».

Кристина Яремчук давно закрепилась в статусе одной из самых ярких WAG украинского футбола, и новая фотосессия лишь подтвердила этот статус.

