ФОТО. Жена форварда сборной Украины поразила своей красотой
Кристина Яремчук и греческое побережье...
Кристина Яремчук, супруга нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, снова оказалась в центре внимания футбольных болельщиков.
Красавица опубликовала серию стильных фотографий.
На снимках Кристина позирует на фоне вечернего побережья, предположительно в одном из элитных заведений у моря.
Поклонники засыпали пост комплиментами, отмечая ее утонченный образ.
Не остался в стороне и Роман Яремчук. Форвард отреагировал в комментариях забавной гифкой с Криштиану Роналду. Фанаты сразу оценили его поддержку и в шутку назвали нападающего «главным фанатом собственной жены».
Кристина Яремчук давно закрепилась в статусе одной из самых ярких WAG украинского футбола, и новая фотосессия лишь подтвердила этот статус.
