Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛОНСО – о 4:3 с Олимпиакосом: «Мы вернули вкус победы»
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 00:56 | Обновлено 27 ноября 2025, 00:57
252
0

АЛОНСО – о 4:3 с Олимпиакосом: «Мы вернули вкус победы»

Тренер Реала подвел итоги матча в ЛЧ

27 ноября 2025, 00:56 | Обновлено 27 ноября 2025, 00:57
252
0
АЛОНСО – о 4:3 с Олимпиакосом: «Мы вернули вкус победы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился впечатлениями после победы над «Олимпиакосом» со счетом 4:3 в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этом поединке Килиан Мбаппе отличился четырьмя забитыми мячами.

«Для нас было критически важно одержать победу и прервать ту серию, в которой мы оказались. Мы хотели снова ощутить вкус победы. Эти три очка очень ценны, так как позволяют нам бороться за выход в плей-офф. Это была сложная победа, добытая в упорной борьбе, но она была нам жизненно необходима.

В Лиге чемпионов шансы на гол появляются у обеих команд. Мне импонировало, как сыграла команда: даже пропустив первыми (0–1), мы сохраняли спокойствие и не стали нервничать. Мы сумели переломить ход игры, и во второй половине встречи голевых возможностей стало больше у обеих сторон – как у нас, так и у соперника.

Винисиус тоже провел отличный матч, равно как и Мбаппе. Нам нужна помощь каждого футболиста. Конечно, Килиан блестяще проявил себя благодаря своим голам, но самым главным сегодня было сменить динамику наших результатов. Поэтому футболисты так эмоционально радовались победе.

Мы – единый коллектив. Мы осознаем, что сезон предстоит долгий и крайне насыщенный, и в нем будут самые разнообразные периоды. Единство команды и взаимное доверие имеют фундаментальное значение. Наступят времена, когда нам придется проявить стойкость и не допустить разлада. Сегодняшний успех – это важный шаг в этом направлении», – заключил Алонсо.

По теме:
«Возможно, это отличные сейвы». Трубин – про свою игру в матче с Аяксом
АРТЕТА: «Мы показали футбол иного уровня в матче с Баварией»
Ливерпуль в 3-м матче подряд пропустил 3+ гола. Когда такое было?
Хаби Алонсо Реал Мадрид Олимпиакос Пирей Лига чемпионов Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Футбол | 26 ноября 2025, 15:59 19
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан

Единственный мяч киевляне забили во втором тайме

Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Футбол | 26 ноября 2025, 06:23 3
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси

Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура ЛЧ

Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Футбол | 26.11.2025, 23:57
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе хочет, чтобы футболист ушел из Реала, потому что он вредит клубу
Футбол | 27.11.2025, 00:27
Мбаппе хочет, чтобы футболист ушел из Реала, потому что он вредит клубу
Мбаппе хочет, чтобы футболист ушел из Реала, потому что он вредит клубу
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 26.11.2025, 10:14
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
25.11.2025, 08:12 1
Бокс
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
25.11.2025, 06:23 78
Футбол
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
25.11.2025, 16:36 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
26.11.2025, 00:05 50
Футбол
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
26.11.2025, 05:42
Бокс
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем