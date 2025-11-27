АЛОНСО – о 4:3 с Олимпиакосом: «Мы вернули вкус победы»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился впечатлениями после победы над «Олимпиакосом» со счетом 4:3 в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этом поединке Килиан Мбаппе отличился четырьмя забитыми мячами.

«Для нас было критически важно одержать победу и прервать ту серию, в которой мы оказались. Мы хотели снова ощутить вкус победы. Эти три очка очень ценны, так как позволяют нам бороться за выход в плей-офф. Это была сложная победа, добытая в упорной борьбе, но она была нам жизненно необходима.

В Лиге чемпионов шансы на гол появляются у обеих команд. Мне импонировало, как сыграла команда: даже пропустив первыми (0–1), мы сохраняли спокойствие и не стали нервничать. Мы сумели переломить ход игры, и во второй половине встречи голевых возможностей стало больше у обеих сторон – как у нас, так и у соперника.

Винисиус тоже провел отличный матч, равно как и Мбаппе. Нам нужна помощь каждого футболиста. Конечно, Килиан блестяще проявил себя благодаря своим голам, но самым главным сегодня было сменить динамику наших результатов. Поэтому футболисты так эмоционально радовались победе.

Мы – единый коллектив. Мы осознаем, что сезон предстоит долгий и крайне насыщенный, и в нем будут самые разнообразные периоды. Единство команды и взаимное доверие имеют фундаментальное значение. Наступят времена, когда нам придется проявить стойкость и не допустить разлада. Сегодняшний успех – это важный шаг в этом направлении», – заключил Алонсо.