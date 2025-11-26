В четверг, 27 ноября состоится поединок 5-го тура основного этапа Лиги Европы между «Фейернордом» и «Селтиком». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Фейернорд

Не в лучшей форме сейчас команда. Хотя Фейернорд и начал сезон неплохо, сейчас его результаты разочаровывают. После 13 туров Эредивизи на счету клуба есть 28 очков, позволяющих занимать 2-е место турнирной таблицы чемпионата. Расстояние от лидера, «ПСВ», составляет уже 6 зачетных пунктов.

В Лиге Европы у нидерландцев тоже не все гладко – клуб проиграл «Бразе», «Астон Вилли» и «Штутгарту», ​​а смог одержать победу только против «Панатинаикоса». 3 набранных балла позволяют «Фейернорду» находиться на 29 месте общей таблицы соревнований.

Селтик

Далеко не самые лучшие результаты демонстрируют и многолетние гегемоны Шотландии. После 12 туров национальной лиги на их счету есть 26 зачетных пунктов, благодаря которым «Селтик» занимает 2-е место. От 1-го места клуб отстает на 4 балла и имеет игру в запасе. В Кубке лиги команда дошла до финала, где встретится с «Сент-Мирреном».

В Лиге Европы шотландцы проиграли «Митьюлланду» и «Бразе», сыграли вничью с «Црвеною Звездою» и одержали победу над «Штурмом». 4 очка пока обеспечивают «Селтику» 27-ю позицию таблицы.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в сезоне 2023/24 на групповом этапе Лиги чемпионов. В 1-й игре со счетом 2:0 победил «Фейернорд», а во 2-й выигрыш 2:1 завоевал «Селтик».

Интересные факты

«Фейернорд» проиграл 4/5 последних матчей.

В последних 8 играх «Фейернорд» лишь раз сохранил ворота сухими.

В 5/6 предыдущих поединков «Селтика» было забито 4 гола.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.57.