Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фейеноорд – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Фейеноорд
27.11.2025 19:45 - : -
Селтик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
26 ноября 2025, 20:24 | Обновлено 26 ноября 2025, 20:34
19
0

Фейеноорд – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 27 ноября в 19:45 по Киеву

26 ноября 2025, 20:24 | Обновлено 26 ноября 2025, 20:34
19
0
Фейеноорд – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Фейеноорд

В четверг, 27 ноября состоится поединок 5-го тура основного этапа Лиги Европы между «Фейернордом» и «Селтиком». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Фейернорд

Не в лучшей форме сейчас команда. Хотя Фейернорд и начал сезон неплохо, сейчас его результаты разочаровывают. После 13 туров Эредивизи на счету клуба есть 28 очков, позволяющих занимать 2-е место турнирной таблицы чемпионата. Расстояние от лидера, «ПСВ», составляет уже 6 зачетных пунктов.

В Лиге Европы у нидерландцев тоже не все гладко – клуб проиграл «Бразе», «Астон Вилли» и «Штутгарту», ​​а смог одержать победу только против «Панатинаикоса». 3 набранных балла позволяют «Фейернорду» находиться на 29 месте общей таблицы соревнований.

Селтик

Далеко не самые лучшие результаты демонстрируют и многолетние гегемоны Шотландии. После 12 туров национальной лиги на их счету есть 26 зачетных пунктов, благодаря которым «Селтик» занимает 2-е место. От 1-го места клуб отстает на 4 балла и имеет игру в запасе. В Кубке лиги команда дошла до финала, где встретится с «Сент-Мирреном».

В Лиге Европы шотландцы проиграли «Митьюлланду» и «Бразе», сыграли вничью с «Црвеною Звездою» и одержали победу над «Штурмом». 4 очка пока обеспечивают «Селтику» 27-ю позицию таблицы.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в сезоне 2023/24 на групповом этапе Лиги чемпионов. В 1-й игре со счетом 2:0 победил «Фейернорд», а во 2-й выигрыш 2:1 завоевал «Селтик».

Интересные факты

  • «Фейернорд» проиграл 4/5 последних матчей.
  • В последних 8 играх «Фейернорд» лишь раз сохранил ворота сухими.
  • В 5/6 предыдущих поединков «Селтика» было забито 4 гола.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua
Фейеноорд
27 ноября 2025 -
19:45
Селтик
Обе забьют 1.57 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фиорентина – АЕК. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Страсбург – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Ноттингем – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Фейеноорд Селтик прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В шаге от пропасти: что нужно сделать Слоту, чтобы спасти Ливерпуль
Футбол | 26 ноября 2025, 16:10 3
В шаге от пропасти: что нужно сделать Слоту, чтобы спасти Ливерпуль
В шаге от пропасти: что нужно сделать Слоту, чтобы спасти Ливерпуль

Главному тренеру «красных» нужно срочно исправлять ситуацию

В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Футбол | 26 ноября 2025, 05:02 5
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
В Динамо приняли решение по вратарской позиции

Клуб не планирует усиления вратарской линии

Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Бокс | 26.11.2025, 04:42
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 26.11.2025, 10:14
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Минимальная победа Динамо U-19. Итоги дня Юношеской лиги УЕФА, таблица
Футбол | 26.11.2025, 19:57
Минимальная победа Динамо U-19. Итоги дня Юношеской лиги УЕФА, таблица
Минимальная победа Динамо U-19. Итоги дня Юношеской лиги УЕФА, таблица
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
24.11.2025, 22:25 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
26.11.2025, 06:23 3
Футбол
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
25.11.2025, 03:59
Футбол
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 20
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
26.11.2025, 00:52
Бокс
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
24.11.2025, 23:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем