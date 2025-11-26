Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
ЗАХАРЧЕНКО: «Динамо рано радоваться. Надо довести дело до конца»

Защитник забил гол за Динамо U-19 в матче против Хиберниана U-19

ФК Динамо. Владислав Захарченко

Защитник «Динамо» U-19 Владислав Захарченко стал автором единственного забитого мяча в ворота шотландского «Хиберниана» U-19 в домашнем матче 3-го раунда «Пути чемпионов» Юношеской лиги УЕФА. После игры он поделился своими впечатлениями от победы:

– Конечно, приятно забивать – для моей позиции это редкость. Всегда приятно, когда забиваешь и приводишь команду к победе, но есть второй матч, поэтому еще рано радоваться, нужно довести дело до конца.

– Игорь Костюк сказал, что эти ворота – ваши любимые. Вы забиваете во втором домашнем матче Юношеской лиги УЕФА – в прошлый раз после штрафного, теперь – после углового. Это случайность?

– Это просто совпадение, не знаю. Мы играли против сильной команды, они организованно действуют на мяче, все хорошо делают. Но я считаю, что мы тоже могли играть гораздо лучше – соперник позволял это делать, но у нас не все сегодня получалось. Будем делать выводы.

– Команда соперника физически сильная, были ли готовы к этому?

– Да, это шотландский футбол – там всегда так играют. Мы тоже не зря ходим в тренажерный зал, поэтому да, были готовы (улыбается).

– Осталось три матча до конца календарного года. Что нужно сделать, чтобы завершить первую половину сезона на хорошем уровне?

– Нужно восстанавливаться, правильно проводить время, проходить процедуры, хорошо спать. Есть ротация, есть игроки, которые сегодня не играли – возможно, они помогут команде в следующих матчах. Посмотрим.

– В Юношеской лиге УЕФА «Динамо» играет против чемпионов своих стран, ведь это путь чемпионов. Не показалось ли вам, что «Хиберниан» физически сильнее «Броммапойкарны»?

– Для меня обе команды одинаково сильные. Не сказал бы, что против шотландцев было легче, чем против шведов. Но если команда дошла до этого этапа Юношеской лиги УЕФА – это уже говорит об уровне.

– Насколько вы довольны оборонной работой команды в этом матче?

– Мы готовились к их стилю игры и понимали, как они будут создавать моменты, поэтому это нас не застало врасплох. Они много играют в вертикальный футбол, дают передачи за спины. Мы были к этому готовы. Во втором тайме внесли коррективы, исправили то, что не получалось – и все сложилось хорошо.

– Насколько погодные условия в Польше – снег и холод – а также тренировки на искусственном газоне повлияли на игру?

– Я считаю, что это роли не играет. Неприятно, что не потренировались на натуральном поле, но и соперник был в таких же условиях, играл под дождем, как и мы. Поэтому это не повлияло.

По теме:
Игорь КОСТЮК: «Динамо изменило тактику, и это принесло результат»
Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет матча Омония – Динамо
ВИДЕО. Динамо провело предматчевую тренировку не на Кипре, а в Люблине
Динамо Киев Хиберниан (Шотландия) Динамо Киев U-19 Игорь Костюк Юношеская лига УЕФА Владислав Захарченко Хиберниан U-19
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
