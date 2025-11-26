Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Потеряли большие деньги. Экс-игрок Шахтера раскрыл правду о матче с Барсой
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 20:31 | Обновлено 26 ноября 2025, 20:53
Илсиньо сообщил, что в 2008-м футболисты огорчались вовсе не из-за неожиданного поражения…

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник «Шахтера» Илсиньо рассказал как в 2008 году в рамках групповой стадии Лиги чемпионов команда потеряла большие деньги, обещанные руководством клуба за победу над «Барселоной».

В той игре «горняки» повели в счете на 45-й минуте как раз благодаря забитому мячу Илсиньо, однако на 87-й и 90-4-й минутах два мяча вышедшего на замену молодого вундеркинда «Барсы» Лионеля Месси перевернули исход поединка в другую сторону, дав испанцам возможность уехать с победой – 2:1.

«Когда я играл за «Шахтер», нам предлагали по 200 тысяч долларов на каждого игрока, если мы выиграем у «Барсы». Мы побеждали благодаря моему голу, а затем я был заменен на 89-й минуте (на самом деле – на 86-й, еще при счете 1:0 – прим. ред.). Я сидел на скамейке, думая, что мы уже выиграли приз, пока не вышел паренек (Лионель Месси – прим. ред.) с ростом 1,7 метра, забил два гола, и за три минуты перевернул игру. Он просто летел! Наша главная печаль заключалась не в проигрыше «Барсе», а в потерянных деньгах», – признался спустя годы Илсиньо.

Напомним, после того поражения наставник «Шахтера» Мирча Луческу вел себя крайне эмоционально и даже подавал в отставку, которая не была принята президентом клуба Ринатом Ахметовым. Румынский наставник считал, что «блаугранас» нарушили принципы fair play, не вернув мяч игрокам «Шахтера», которые выбили его за боковую из-за необходимости предоставить медицинскую помощь своему партнеру.

Впоследствии, именно по итогам сезона-2008/09, «Шахтер» стал победителем Кубка УЕФА, который до сих пор является единственным завоеванным еврокубком в истории донецкого клуба.

Илсиньо Шахтер Донецк Шахтер - Барселона Барселона Лига чемпионов призовые выбор редакции
Алексей Сливченко Источник: Threads
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Показательно. Футболисты играют не ради побед, клуба, фанатов и так далее, а просто ради денег.
Ответить
+1
Andromed
200 тисяч доларів на одного гравця для тих часів це колосальні гроші 
Ответить
0
