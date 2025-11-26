Потеряли большие деньги. Экс-игрок Шахтера раскрыл правду о матче с Барсой

Бывший полузащитник «Шахтера» Илсиньо рассказал как в 2008 году в рамках групповой стадии Лиги чемпионов команда потеряла большие деньги, обещанные руководством клуба за победу над «Барселоной».

В той игре «горняки» повели в счете на 45-й минуте как раз благодаря забитому мячу Илсиньо, однако на 87-й и 90-4-й минутах два мяча вышедшего на замену молодого вундеркинда «Барсы» Лионеля Месси перевернули исход поединка в другую сторону, дав испанцам возможность уехать с победой – 2:1.

«Когда я играл за «Шахтер», нам предлагали по 200 тысяч долларов на каждого игрока, если мы выиграем у «Барсы». Мы побеждали благодаря моему голу, а затем я был заменен на 89-й минуте (на самом деле – на 86-й, еще при счете 1:0 – прим. ред.). Я сидел на скамейке, думая, что мы уже выиграли приз, пока не вышел паренек (Лионель Месси – прим. ред.) с ростом 1,7 метра, забил два гола, и за три минуты перевернул игру. Он просто летел! Наша главная печаль заключалась не в проигрыше «Барсе», а в потерянных деньгах», – признался спустя годы Илсиньо.

Напомним, после того поражения наставник «Шахтера» Мирча Луческу вел себя крайне эмоционально и даже подавал в отставку, которая не была принята президентом клуба Ринатом Ахметовым. Румынский наставник считал, что «блаугранас» нарушили принципы fair play, не вернув мяч игрокам «Шахтера», которые выбили его за боковую из-за необходимости предоставить медицинскую помощь своему партнеру.

Впоследствии, именно по итогам сезона-2008/09, «Шахтер» стал победителем Кубка УЕФА, который до сих пор является единственным завоеванным еврокубком в истории донецкого клуба.