Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Омония – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Омония
27.11.2025 19:45 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
26 ноября 2025, 23:33 |
793
0

Омония – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого тура Лиги конференций 27 ноября в 19:45

26 ноября 2025, 23:33 |
793
0
Омония – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

27 ноября состоится матч четвертого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Омония (Кипр) и Динамо Киев (Украина).

Поединок пройдет на арене GSP Стэдиум в городе Никосия. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За три тура Омония сумела набрать два очка, сыграв вничью с Дритой (1:1) и Лозанной (1:1). У кипрского коллектива также поражение Майнцу (0:1).

Киевляне за три игры добыли три балла благодаря разгромной победе над Зриньски Мостар (6:0). Первые два тура подопечные Александра Шовковского проиграли: Кристал Пэлас (0:2) и Самсунспору (0:3).

Следующие соперники Омонии и Динамо в ЛК 2025/26 после очного противостояния:

  • Омония: Рапид Вена, Ракув
  • Динамо: Фиорентина, Ноа

Омония – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.33 для Омонии и 3.11 для Динамо. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Арда ТУРАН: «Шахтер будет играть против чемпионов. Мы их очень уважаем»
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой в Ирландии
КРЫСЬКИВ: «Непростой матч в Ирландии. Надеюсь, финиш моей черной полосы»
Омония Динамо Киев Омония - Динамо смотреть онлайн Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Бокс | 26 ноября 2025, 00:52 0
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом

Скорее всего, им станет Итаума

Шахтер выступил с официальным заявлением. Понравится ли это Динамо?
Футбол | 26 ноября 2025, 22:07 8
Шахтер выступил с официальным заявлением. Понравится ли это Динамо?
Шахтер выступил с официальным заявлением. Понравится ли это Динамо?

«Горняки» открыли академию в Киеве

Йожеф Сабо назвал троих игроков Динамо, которые перестали развиваться
Футбол | 27.11.2025, 00:37
Йожеф Сабо назвал троих игроков Динамо, которые перестали развиваться
Йожеф Сабо назвал троих игроков Динамо, которые перестали развиваться
Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Футбол | 26.11.2025, 06:55
Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Футбол | 26.11.2025, 11:55
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
25.11.2025, 20:37 3
Футзал
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
25.11.2025, 03:59
Футбол
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
25.11.2025, 08:43 19
Футбол
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
25.11.2025, 08:47 4
Футбол
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 19
Футбол
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34 1
Бокс
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
26.11.2025, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем