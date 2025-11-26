27 ноября состоится матч четвертого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Омония (Кипр) и Динамо Киев (Украина).

Поединок пройдет на арене GSP Стэдиум в городе Никосия. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

За три тура Омония сумела набрать два очка, сыграв вничью с Дритой (1:1) и Лозанной (1:1). У кипрского коллектива также поражение Майнцу (0:1).

Киевляне за три игры добыли три балла благодаря разгромной победе над Зриньски Мостар (6:0). Первые два тура подопечные Александра Шовковского проиграли: Кристал Пэлас (0:2) и Самсунспору (0:3).

Следующие соперники Омонии и Динамо в ЛК 2025/26 после очного противостояния:

Омония: Рапид Вена, Ракув

Динамо: Фиорентина, Ноа

Омония – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

