Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Омонии: «Нас ожидает важный матч против хорошей команды»
Лига конференций
Омония
27.11.2025 19:45 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
26 ноября 2025, 17:19 | Обновлено 26 ноября 2025, 17:21
474
4

Тренер Омонии: «Нас ожидает важный матч против хорошей команды»

Хеннинг Берг поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

26 ноября 2025, 17:19 | Обновлено 26 ноября 2025, 17:21
474
4 Comments
Тренер Омонии: «Нас ожидает важный матч против хорошей команды»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Омонии» Хеннинг Берг рассказал о своих ожиданиях от матча четвертого тура основного этапа Лиги конференций с «Динамо», а также высказался о кадровых потерях и стремлении улучшить результаты.

– Мы с нетерпением ждем завтрашнего матча. Он очень важен против хорошей команды, которая, как и мы, стремится выйти в следующий раунд. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше.

Кадровые потери? Кулибали против «Апполлона» не был готов на 100%, и, думаю, завтра тоже не будет, поэтому надеюсь на следующую неделю. Что касается Айтинга, ситуация немного другая: он уже неделю тренируется и готов получить свои первые минуты, он ближе к возвращению по сравнению с Кулибали. Вот такие реалии.

Этот матч важен для нас, как и предыдущие два. Против АПОЭЛ мы заслуживали победу, против «Апполлона» не показали лучшей игры, хотя имели моменты для голов. «Апполлон» сумел забить и в этом был лучше. Мы не были на своем наивысшем уровне. В двух последних матчах мы почти не подвергались угрозам, иногда футбол бывает таким. Мы еще не на половине чемпионата, наша цель – чтобы команда прогрессировала и становилась лучше.

Дальнейшие планы? Мы хотим вернуться на наш хороший уровень, надеюсь, что эти два матча придадут нам уверенности. Против «Дрита» могли победить, в Лозанне могли забить больше одного гола. Мы хотим продолжать улучшаться.

После трех туров Лиги конференций «Динамо» имеет три очка и занимает 24-е место в турнирной таблице, а «Омония» с двумя баллами сейчас на 29-й позиции.

По теме:
Нужны свежие ноги. Гвардиола пояснил, почему не выпустил Холанда в основе
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Омония – Динамо Киев
Экс-игрок Омонии Роман Безус спрогнозировал счет матча с Динамо
Хеннинг Берг Динамо Киев Лига конференций Омония Омония - Динамо пресс-конференция
Иван Чирко Источник: ThemaSports
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч решил уйти из клуба УПЛ. Все решил разговор с президентом
Футбол | 26 ноября 2025, 10:07 2
Коуч решил уйти из клуба УПЛ. Все решил разговор с президентом
Коуч решил уйти из клуба УПЛ. Все решил разговор с президентом

Сергей Шищенко рассказал об уходе из «Оболони»

Много трансферов. Металлист 1925 намерен усилить 4-5 позиций
Футбол | 26 ноября 2025, 16:35 1
Много трансферов. Металлист 1925 намерен усилить 4-5 позиций
Много трансферов. Металлист 1925 намерен усилить 4-5 позиций

Клуб готовит зимние трансферы

Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Бокс | 26.11.2025, 09:30
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Футбол | 25.11.2025, 17:08
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Футбол | 25.11.2025, 18:36
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Український Крим
Суркістім далі ганьбить ім'я Динамо. Суркісня і Медведчук кінчили команду, диверсанти кончені
Ответить
0
Умник
За Мю  играл Шикарно.
Ответить
0
Фанькин кот
Да не боитесь вы, сейчас дынамку не нагибает только ленивый. Тем более против грозных киприотов дынамка всегда играет плохо. Может потому, что её налоговая юрисдикция - тоже на Кипре?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
25.11.2025, 16:36 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
25.11.2025, 19:50 49
Футбол
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
26.11.2025, 00:52
Бокс
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
24.11.2025, 23:40 1
Бокс
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
26.11.2025, 06:23 3
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем