Тренер Омонии: «Нас ожидает важный матч против хорошей команды»

Главный тренер «Омонии» Хеннинг Берг рассказал о своих ожиданиях от матча четвертого тура основного этапа Лиги конференций с «Динамо», а также высказался о кадровых потерях и стремлении улучшить результаты.

– Мы с нетерпением ждем завтрашнего матча. Он очень важен против хорошей команды, которая, как и мы, стремится выйти в следующий раунд. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше.

Кадровые потери? Кулибали против «Апполлона» не был готов на 100%, и, думаю, завтра тоже не будет, поэтому надеюсь на следующую неделю. Что касается Айтинга, ситуация немного другая: он уже неделю тренируется и готов получить свои первые минуты, он ближе к возвращению по сравнению с Кулибали. Вот такие реалии.

Этот матч важен для нас, как и предыдущие два. Против АПОЭЛ мы заслуживали победу, против «Апполлона» не показали лучшей игры, хотя имели моменты для голов. «Апполлон» сумел забить и в этом был лучше. Мы не были на своем наивысшем уровне. В двух последних матчах мы почти не подвергались угрозам, иногда футбол бывает таким. Мы еще не на половине чемпионата, наша цель – чтобы команда прогрессировала и становилась лучше.

Дальнейшие планы? Мы хотим вернуться на наш хороший уровень, надеюсь, что эти два матча придадут нам уверенности. Против «Дрита» могли победить, в Лозанне могли забить больше одного гола. Мы хотим продолжать улучшаться.

После трех туров Лиги конференций «Динамо» имеет три очка и занимает 24-е место в турнирной таблице, а «Омония» с двумя баллами сейчас на 29-й позиции.