Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 05:22
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо

Александр Караваев рассказал, что вингер является настоящим лидером команды

Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился мыслями о лидере команды Андрее Ярмоленко и его влиянии на мотивацию коллектива.

«Ярмоленко иногда может громко накричать, а потом сразу похвалить. У него это получается естественно, а я так не умею. В прошлом сезоне мы играли против «Зари»: пропустили на 5-й минуте, отыгрались, но снова пропустили. После первого тайма Ярмоленко так эмоционально раскритиковал всех в раздевалке, что команда подбодрилась и чудом не пропустила еще. Там была ничья. Лишь единицы способны так зарядить команду», – рассказал Караваев.

Ранее защитник «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями от жеребьевки плей-офф квалификации на чемпионат мира, где Украине в полуфинале досталась сборная Швеции, а в случае прохода дальше «сине-желтые» встретятся с победителем пары Польша – Албания.

