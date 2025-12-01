Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился мыслями о лидере команды Андрее Ярмоленко и его влиянии на мотивацию коллектива.

«Ярмоленко иногда может громко накричать, а потом сразу похвалить. У него это получается естественно, а я так не умею. В прошлом сезоне мы играли против «Зари»: пропустили на 5-й минуте, отыгрались, но снова пропустили. После первого тайма Ярмоленко так эмоционально раскритиковал всех в раздевалке, что команда подбодрилась и чудом не пропустила еще. Там была ничья. Лишь единицы способны так зарядить команду», – рассказал Караваев.

