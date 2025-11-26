КАРАВАЕВ: «Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ? Настроение оптимистичное»

Защитник «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями от жеребьевки плей-офф квалификации чемпионата мира, где Украине в полуфинале досталась сборная Швеции, а в случае прохода дальше «сине-желтые» встретятся с победителем пары Польша – Албания:

«Не скажу, что кого-то хотел бы больше, кого-то меньше. Румынию? Ну, только из-за того, что, как все говорят, – рассчитаться за тот матч на Евро. Сейчас там, я так посмотрел, плюс-минус все одинаковые. Считаю, что эти две сборные немного сильнее, чем те, кто мог нам еще попасться. Однако, на мой взгляд, и у Швеции, и у Польши сейчас не лучшие периоды. Поэтому со всеми можно играть и нужно играть. Настрой оптимистичный. Когда находился внутри команды – атмосфера, как всегда, топ-топ. В психологическом плане все супер. Игроки привыкли к такому уровню матчей и интенсивности, то есть это уже не проблема. Единственное, что осталось – собрать всю команду вместе, чтобы все были здоровы, и направить в правильное русло то, что мы умеем. И я уверен, что у нас не будет проблем».

