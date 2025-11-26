Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Если бы он это сделал, я бы накричал». Клозе – о курьезе со Степановым
Германия
26 ноября 2025, 11:27 |
580
0

«Если бы он это сделал, я бы накричал». Клозе – о курьезе со Степановым

Тренер Нюрнберга объяснил, что произошло в матче с Арминией

26 ноября 2025, 11:27 |
580
0
«Если бы он это сделал, я бы накричал». Клозе – о курьезе со Степановым
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе объяснил, что произошло, когда его команда получила право пробить пенальти в матче 13-го тура 2-й Бундеслиги с «Арминией» (2:0). В тот момент украинский форвард хозяев Артем Степанов подошел к Рафаэлю Лубаху, который готовился выполнить 11-метровый удар, и что-то ему сказал. Многие расценили этот эпизод как желание украинца выполнить 11-метровый удар.

«Артем Степанов подошел к Лубаху, и я подумал: «Хммм...» Но он просто хотел пожелать ему всего наилучшего (улыбается - прим.). Я был очень рад. Если бы только он схватил мяч, я бы крикнул ему, чтобы он остановился», - цитирует Клозе Bild.

В текущем сезоне Степанов сыграл за «Нюрнберг» 11 матчей, в которых отличился одним забитым голом и одной результативной передачей. За команду Клозе Артем выступает на правах аренды. Права на украинца принадлежат леверкузенскому «Байеру».

Сообщалось, что Клозе жестко раскритиковал Степанова.

По теме:
КЕЙН: «Новый контракт? Я полностью открыт к тому, чтобы остаться»
Безголевые 3 месяца. Немецкий клуб с украинцем выиграл во Второй Бундеслиге
Забрали свое. РБ Лейпциг вернулся на второе место Бундеслиги
Артем Степанов Мирослав Клозе Нюрнберг чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супертрансфер для Артема. Довбика хочет подписать европейский топ-клуб
Футбол | 26 ноября 2025, 11:09 0
Супертрансфер для Артема. Довбика хочет подписать европейский топ-клуб
Супертрансфер для Артема. Довбика хочет подписать европейский топ-клуб

На украинского форварда претендует туринский Ювентус

ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Футбол | 25 ноября 2025, 18:36 18
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду

Легендарный португалец не пропустит матч первого тура чемпионата мира

Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Футбол | 25.11.2025, 17:08
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Футбол | 25.11.2025, 16:59
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Олег Саленко вынес приговор Динамо после трех поражений подряд в УПЛ
Футбол | 26.11.2025, 04:02
Олег Саленко вынес приговор Динамо после трех поражений подряд в УПЛ
Олег Саленко вынес приговор Динамо после трех поражений подряд в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
25.11.2025, 03:59
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
25.11.2025, 19:50 47
Футбол
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
24.11.2025, 23:40 1
Бокс
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Макс Ферстаппен – чемпион Ф1 2025 года. Но есть один нюанс
Макс Ферстаппен – чемпион Ф1 2025 года. Но есть один нюанс
24.11.2025, 23:55
Авто/мото
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
25.11.2025, 08:47 3
Футбол
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
25.11.2025, 08:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем