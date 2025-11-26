«Если бы он это сделал, я бы накричал». Клозе – о курьезе со Степановым
Тренер Нюрнберга объяснил, что произошло в матче с Арминией
Главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе объяснил, что произошло, когда его команда получила право пробить пенальти в матче 13-го тура 2-й Бундеслиги с «Арминией» (2:0). В тот момент украинский форвард хозяев Артем Степанов подошел к Рафаэлю Лубаху, который готовился выполнить 11-метровый удар, и что-то ему сказал. Многие расценили этот эпизод как желание украинца выполнить 11-метровый удар.
«Артем Степанов подошел к Лубаху, и я подумал: «Хммм...» Но он просто хотел пожелать ему всего наилучшего (улыбается - прим.). Я был очень рад. Если бы только он схватил мяч, я бы крикнул ему, чтобы он остановился», - цитирует Клозе Bild.
В текущем сезоне Степанов сыграл за «Нюрнберг» 11 матчей, в которых отличился одним забитым голом и одной результативной передачей. За команду Клозе Артем выступает на правах аренды. Права на украинца принадлежат леверкузенскому «Байеру».
Сообщалось, что Клозе жестко раскритиковал Степанова.
