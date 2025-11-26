Супертрансфер для Артема. Довбика хочет подписать европейский топ-клуб

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе», сообщает Blasting News.

По информации источника, «старая синьора» следит за выступлениями 28-летнего нападающего и рассматривает вариант с его подписанием в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что «Ювентус» заинтересован в обмене Довбика на своего форварда Джонатана Дэвида. Пока переговоров между клубами нет, но есть заинтересованность туринского клуба в украинце, которая может перерасти в нечто большее в ближайшие месяцы.

Сообщалось, что европейский гранд отказался от трансфера Довбика.