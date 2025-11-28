Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Защитник Динамо намерен стать тренером после завершения карьеры
Украина. Премьер лига
0

Защитник Динамо намерен стать тренером после завершения карьеры

Александр Караваев поделился мнением о своих перспективах, когда повесит бутсы на гвоздь

ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев признался, что планирует стать тренером после завершения карьеры футболиста, однако на данный момент еще не принял окончательного решения.

«Я не то, что оттягиваю... Просто не хочется думать о том, что будет после завершения карьеры футболиста. Пока хочется сосредоточиться на выступлениях в качестве игрока.

Конечно, я думаю об этом. Скорее всего, это будет тренерство. Не уверен на 100%, это очень тяжелая работа. Ты отвечаешь за результат, за каждого игрока. Надо иметь умение каждому игроку донести – что он делает в команде, а у тебя будет где-то 20 футболистов, даже больше.

Полбеды – разговаривать с теми, кто играет. Однако, в команде есть те, кто не выходит на поле и здесь задачу тренера донести, почему так. Для меня был примером Луческу. Я хорошо играл в сборной, забивал, но был недоволен тем, что не играю за «Динамо».

Мирча мне сказал: «Ты будешь играть, когда придет время. Но сейчас ты мне надо именно в этой роли, потому что именно ты выполняешь больше тех задач, которые нам нужны». Я был немного разгневан, но потом пришел домой, обдумал все и понял, что нужно это принять, потому что на данном этапе это моя работа», – рассказал Караваев.

В нынешнем сезоне Караваев провел 18 матчей на клубном уровне, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи. Контракт опытного защитника истекает в июне 2026 года.

По теме:
Колос у матче с Оболонью недосчитается легионера
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо. Есть обращение
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Караваев
