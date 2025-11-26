Хаби АЛОНСО: «Всё складывается так, как я и ожидал»

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем пятого тура Лиги чемпионов, в котором его подопечные сыграют с «Олимпиакосом»:

«Нам нужно хорошо выступить и, после последних матчей, вернуться на победный путь. Для этого нам нужно играть хорошо, сохранять концентрацию и понимать, что это важный матч для нашего положения в турнирной таблице. Несмотря на девять очков, мы хотим набрать ещё. После матча с «Ливерпулем» и двух следующих матчей чемпионата мы хотим завтра добиться ещё одного результата».

«Я слежу за «Олимпиакосом» не только потому, что мы знали, что будем играть с ними в Лиге чемпионов, но и потому, что лично я очень ценю Мендилибара и Дарко Ковачевича. Я знаю, чего они добились в Лиге конференций и чего добились в прошлом году. Мендилибар – тренер высочайшего класса, который продвигает очень напряжённый футбол. Он добился этого в «Олимпиакосе» и получает такое же признание, как и в «Эйбаре» и других клубах. Я очень рад, что он получает его здесь».

Знает ли он, что «Реал Мадрид» ни разу не побеждал в Греции?

«Мы это обсудили. Надеюсь, завтра мы сможем победить. Всё бывает в первый раз».

Беспокоит ли его, что команда может не принять то, что он хочет реализовать?

«Это процесс. Любые изменения требуют процесса, и они не происходят в одночасье. Если посмотреть на последние три матча, то кое-что мне не понравилось. Мы их обсуждали и анализировали, но если оглянуться назад, то были и хорошие моменты, и мы добились успеха. Мы постараемся развить ту интенсивность и качество командной игры, которые обеспечивали высокий уровень игры и позволяли нам выигрывать матчи. В некоторых фазах игры мы не были последовательны с мячом и без него, и именно поэтому у нас были плохие матчи. Теперь пора сосредоточиться на завтрашнем дне. То, о чём мы говорим, совершенно очевидно и не сильно меняется от матча к матчу, но это футбол, и иногда он работает лучше. Эмоции во время матча отражают момент и чувства, которые выражают игроки. Я их понимаю, потому что сам через это проходил. Они не особо важны. Самое главное – это когда мы обсуждаем и анализируем всё между собой, и все мы сходимся во мнениях относительно того, чего хотим».

Управление эго

«Это так же важно, как футбольные идеи, тактика и работа над физической подготовкой. Нужно выжимать максимум из игроков и создавать им максимально комфортные условия. Это процесс, в котором есть свои взлёты и падения, но нужно знать, как им правильно управлять. Это критически важно как в «Реале», так и в любой другой команде».

«Любой опыт полезен, и знакомство с великими игроками, которые обладали коллективным и индивидуальным стремлением к успеху, помогает тебе сейчас. Атмосфера, происходящие события и инстинкт, необходимый в раздевалке, не так уж сильно отличаются».

Шесть месяцев в качестве тренера «Реала»

«Всё складывается так, как я и ожидал. Это очень ответственная работа, с хорошими моментами и моментами, когда нужны сосредоточенность и взаимосвязь. Моментами, когда нужно реагировать, и сейчас мы переживаем один из таких моментов. Я наслаждаюсь всем этим, со всем, что это влечёт за собой, и это честь и привилегия, как я сказал в первый день и продолжаю говорить».

Конечно, это требует усилий, но я, конечно, не первый тренер «Реала», которому пришлось столкнуться с подобными ситуациями. Я много думаю о том, как бы справились Карло Анчелотти, Моуриньо или Пеллегрини, потому что подобные ситуации не в новинку, и нужно знать, как с ними справляться. Мы требовательны и самокритичны, как и должно быть. Мы недовольны своими последними выступлениями. Мы также осознаём своё положение как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов и то, где мы хотим быть. Мне нравится всё это сводить воедино».

Сложно ли ладить с игроками?

«Мне приходилось проводить много времени с отличными игроками и яркими личностями, которые требовательны, профессиональны и всегда стремятся к лучшему. Они реагируют так, потому что для них это нормально, и это помогает им быть такими, какие они есть. Для меня большая честь быть в «Реале», где есть игроки такого уровня, и с которыми нужно находить общий язык».

Самые важные игроки – это те, кто в каждой команде. Мы играем важную роль в их подготовке и принятии решений, но в конечном итоге самое важное – это качество и отношение игроков к делу, а также то, насколько хорошо они подготовлены. Всё всегда будет зависеть от них. Мы должны сопровождать их и быть рядом с ними».

Считает ли он, что футболисты имеют право добиться увольнения тренера?

«Нужно очень уважать игроков, команды и то, как они готовятся. Я не хочу и не буду говорить об этом, потому что знаю, каково это – быть в раздевалке, какие моменты приходится терпеть и как приходится справляться с шумом снаружи. Мы стараемся говорить об этом, мы стараемся с этим справляться, потому что такие ситуации возникают в клубе, но мы не можем позволить им отвлекать нас от важного. Мы можем контролировать, как мы тренируемся, как мы работаем, как мы взаимодействуем друг с другом и как мы справляемся с моментами, когда результаты не соответствуют нашим ожиданиям. Мы знаем последствия, но мы не можем позволить им сбить нас с пути, по которому мы шли».

Удивлён ли он, что его позиция подвергается сомнению?

«Полагаю, вы задаёте этот вопрос не в первый раз, но мы знаем, какова ситуация и где мы находимся как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов. Меня беспокоит то, что произойдёт завтра в Вальдебебасе на поле, как мы будем готовиться с игроками, и я не слишком обращаю внимание ни на что другое. Мы здесь ещё не и 100 дней, и всё будет продолжать развиваться как индивидуально, так и коллективно, как в личном плане, так и в плане футбола. Впереди ещё долгий путь. Иногда это прямая линия, а иногда – кривая, как эти три результата, которых мы не ожидали. Мы это понимаем и самокритичны. Завтра у нас будет ещё один шанс, и именно на этом мы сосредоточимся».

Получал ли он какие-либо слова поддержки от президента клуба?

«В этом нет необходимости. Я разговаривал с президентом сегодня утром, и я часто общаюсь с Хосе Анхелем. Мы поддерживаем связь благодаря повседневным делам, и сегодня утром я разговаривал с президентом».

Поединок между «Олимпиакосом» и «Реалом» состоится 26 ноября в 22:00 по Киеву.

