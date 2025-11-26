Фанаты Челси скандировали оскорбительные выкрики о Ямале

В матче 5–го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона–2025/2026, «Челси» в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» одержал победу над «Барселоной» со счетом 3:0.

По ходу встречи фанаты «синих» скандировали в адрес нападающего «сине-гранатовых» Ламина Ямаля речовку: «Ты жалкая копия Эстевао!»

В этом поединке бразильский вингер Эстевао отличился забитым голом на 55–й минуте игры, сделав счет в матче 2:0 в пользу лондонцев.

После четырех туров «Челси» набрал семь очков и занимает 12–е место. «Барселона» также заработала семь очков и располагается на 11–й строчке в общей таблице.