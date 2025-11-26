18-летний вингер Челси повторил рекорд Мбаппе и Холанда в Лиге чемпионов
Эстевао зажигает
Вингер лондонского «Челси» Эстевао, которому на момент достижения рекорда было 18 лет и 215 дней, вошел в тройку самых молодых футболистов, сумевших отличиться голом в каждом из трех первых матчей Лиги чемпионов, проведенных в стартовом составе.
Ранее это удавалось Килиану Мбаппе (18 лет и 113 дней) и Эрлингу Холанду (19 лет и 107 дней).
В 5–м туре группового этапа Лиги чемпионов бразилец поразил ворота «Барселоны» (3:0). До этой встречи он также забивал в играх против «Аякса» (5:1) и «Карабаха» (2:2).
Кроме того, Эстевао является вторым в списке самых юных игроков, забивших 5 мячей за национальную сборную Бразилии. Лишь один футболист – легендарный Пеле – достиг этого показателя в более раннем возрасте.
3 - Estêvão (18y 215d) is the third teenager to score in each of his first three UEFA Champions League starts after Kylian Mbappé (18y 113d) and Erling Haaland (19y 107d). Flourishing. pic.twitter.com/8aswOnQQjs— OptaJoe (@OptaJoe) November 25, 2025
