  4. 18-летний вингер Челси повторил рекорд Мбаппе и Холанда в Лиге чемпионов
26 ноября 2025, 01:20 |
18-летний вингер Челси повторил рекорд Мбаппе и Холанда в Лиге чемпионов

Эстевао зажигает

Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер лондонского «Челси» Эстевао, которому на момент достижения рекорда было 18 лет и 215 дней, вошел в тройку самых молодых футболистов, сумевших отличиться голом в каждом из трех первых матчей Лиги чемпионов, проведенных в стартовом составе.

Ранее это удавалось Килиану Мбаппе (18 лет и 113 дней) и Эрлингу Холанду (19 лет и 107 дней).

В 5–м туре группового этапа Лиги чемпионов бразилец поразил ворота «Барселоны» (3:0). До этой встречи он также забивал в играх против «Аякса» (5:1) и «Карабаха» (2:2).

Кроме того, Эстевао является вторым в списке самых юных игроков, забивших 5 мячей за национальную сборную Бразилии. Лишь один футболист – легендарный Пеле – достиг этого показателя в более раннем возрасте.

По теме:
Боруссия Д – Вильярреал – 4:0. Субмарина на дне. Видео голов и обзор
Король удалений: защитник Барсы – второй в топ-лигах по красным
Гвардиола признал свои ошибки после 0:2 от Байера
Эстевао Виллиан Челси Барселона Челси - Барселона Лига чемпионов Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд рекорд
Михаил Олексиенко Источник: Opta
