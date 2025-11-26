18-летний вингер Челси повторил рекорд Мбаппе и Холанда в Лиге чемпионов

Вингер лондонского «Челси» Эстевао, которому на момент достижения рекорда было 18 лет и 215 дней, вошел в тройку самых молодых футболистов, сумевших отличиться голом в каждом из трех первых матчей Лиги чемпионов, проведенных в стартовом составе.

Ранее это удавалось Килиану Мбаппе (18 лет и 113 дней) и Эрлингу Холанду (19 лет и 107 дней).

В 5–м туре группового этапа Лиги чемпионов бразилец поразил ворота «Барселоны» (3:0). До этой встречи он также забивал в играх против «Аякса» (5:1) и «Карабаха» (2:2).

Кроме того, Эстевао является вторым в списке самых юных игроков, забивших 5 мячей за национальную сборную Бразилии. Лишь один футболист – легендарный Пеле – достиг этого показателя в более раннем возрасте.