Эстевао стал вторым после Пеле самым молодым автором 5 голов за Бразилию
Кто еще из бразильцев входит в топ-5 данного рейтинга?
Игрок «Челси» Эстевао в возрасте 18 лет и 208 дней стал вторым самым молодым автором 5 голов в истории сборной Бразилии.
Младше него это сделал только один футболист – легендарный Пеле в возрасте 17 лет и 207 дней.
В топ-5 данного рейтинга входят также Коутиньо (18 лет и 335 дней), Роналдиньо (19 лет и 135 дней) и Неймар (19 лет и 155 дней).
Напомним, что Эстевао свои 5 голов за сборную Бразилии забил в ворота Чили, Южной Кореи (дважды), Сенегала и Туниса.
На клубном уровне в этом сезоне Эстевао сыграл 16 матчей, в которых отличился четырьмя голами и одной голевой передачей.
