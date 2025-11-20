Эстевао стал вторым после Пеле самым молодым автором 5 голов за Бразилию

Игрок «Челси» Эстевао в возрасте 18 лет и 208 дней стал вторым самым молодым автором 5 голов в истории сборной Бразилии.

Младше него это сделал только один футболист – легендарный Пеле в возрасте 17 лет и 207 дней.

В топ-5 данного рейтинга входят также Коутиньо (18 лет и 335 дней), Роналдиньо (19 лет и 135 дней) и Неймар (19 лет и 155 дней).

Напомним, что Эстевао свои 5 голов за сборную Бразилии забил в ворота Чили, Южной Кореи (дважды), Сенегала и Туниса.

На клубном уровне в этом сезоне Эстевао сыграл 16 матчей, в которых отличился четырьмя голами и одной голевой передачей.