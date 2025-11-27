Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В ПСЖ приняли решение. Два трансфера, касающиеся Забарного
Франция
27 ноября 2025, 07:00 |
В ПСЖ приняли решение. Два трансфера, касающиеся Забарного

Клуб могут покинуть Сафанов и Бералдо

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК ПСЖ

«ПСЖ» начал планировать трансферное окно на январь 2026 года.

По информации L'Équipe, в ПСЖ все чаще говорят о варианте, при котором клуб зимой вообще не выйдет на трансферный рынок. Команда рассматривает только два исходящих трансфера – среди кандидатов называют Матвея Сафонова и Лукаса Бералдо. У голкипера из рф плохие отношения с Забарным, а Бералдо является одним из конкурентов Ильи, ведь также играет на позиции центрального защитника.

После внутреннего анализа руководство считает состав достаточно укомплектованным и хочет дать больше шансов молодежи.

Ранее бывший защитник «ПСЖ» прокомментировал игру Забарного.

Лукас Бералдо ПСЖ чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1 трансферы Матвей Сафонов Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: L'Equipe
