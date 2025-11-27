В ПСЖ приняли решение. Два трансфера, касающиеся Забарного

«ПСЖ» начал планировать трансферное окно на январь 2026 года.

По информации L'Équipe, в ПСЖ все чаще говорят о варианте, при котором клуб зимой вообще не выйдет на трансферный рынок. Команда рассматривает только два исходящих трансфера – среди кандидатов называют Матвея Сафонова и Лукаса Бералдо. У голкипера из рф плохие отношения с Забарным, а Бералдо является одним из конкурентов Ильи, ведь также играет на позиции центрального защитника.

После внутреннего анализа руководство считает состав достаточно укомплектованным и хочет дать больше шансов молодежи.

Ранее бывший защитник «ПСЖ» прокомментировал игру Забарного.