Шищенко рассказал, почему отказался от практики штрафования игроков

Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко рассказал об использовании штрафов в своей работе и почему в определенный момент отказался от такой практики.

– У меня всегда были штрафные санкции. Это дисциплинирует игроков, но в первые дни, когда я пришел в «Звягель», увидел, какой там коллектив, как они рубятся на тренировке… понимал, какие там зарплаты – у некоторых игроков были большие, а у некоторых – 10–15 тысяч гривен – и я сказал себе: «Какие штрафы? Для чего тут штрафы? Тут не за что штрафовать». Объяснил ребятам, что надо быть в экипировке, вовремя и все. Все было четко. Атмосфера в команде была очень классная.

Потом было «Полесье», когда приходишь и понимаешь негативную атмосферу, смену тренера, нет результата, и тоже были моменты: «Ребята, давайте вот так и вот так». Все. Никаких штрафов.

Потом «Оболонь», когда приходишь, команда с одним зачетным баллом на последнем месте. Ребята понимают, что полный «звездец» – какие штрафы? Если ты будешь давать еще штрафы… И ты понимаешь, что штрафы не совсем влияют на какие-то результаты, которые ты хочешь видеть. Ты ими хуже можешь сделать.

Ранее Шищенко поделился впечатлениями от победы над Агробизнесом (3:0) в матче Первой лиги.