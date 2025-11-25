Волчий ужас. В Европе осталось 11 клубов, которые еще не побеждали в сезоне
В список неудачников сезона входят Вулверхэмптон, Фиорентина, Верона
В Европе осталось всего 11 команд, которые еще не выиграли ни одного матча в текущем сезоне чемпионатов.
Среди топ-чемпионатов в сезоне не выигрывали: Вулверхэмптон (Англия), Фиорентина и Верона (Италия).
Волки идут аутсайдерами АПЛ, набрав всего 2 очка после 12 матчей, в которых они потерпели 10 поражений.
Прошедший уик-энд стали удачным для бельгийского клуба Дендер, который впервые выиграл в сезоне.
Возглавляет рейтинг Арарат из Еревана, который не может выиграть уже 14 матчей.
Команды, которые не выиграли ни одного матча в текущем сезоне:
- Арарат Ереван (Армения) +0=3–11
- Шкупи (Северная Македония) +0=1–12
- Вулверхэмптон (Англия) +0=2–10
- Фиорентина (Италия) +0=6–6
- Верона (Италия) +0=6–6
- AVS (Португалия) +0=3–8
- Эносис Паралимни (Кипр) +0=1–10
- Маккаби Бней-Рейне (Израиль) +0=1–9
- Хапоэль Иерусалим (Израиль) +0=4–6
- Сан-Марино Академи U-22 (Сан-Марино) +0=2–8
- Эсперанса (Андорра) +0=2–4
Инфографика
