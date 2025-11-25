В Европе осталось всего 11 команд, которые еще не выиграли ни одного матча в текущем сезоне чемпионатов.

Среди топ-чемпионатов в сезоне не выигрывали: Вулверхэмптон (Англия), Фиорентина и Верона (Италия).

Волки идут аутсайдерами АПЛ, набрав всего 2 очка после 12 матчей, в которых они потерпели 10 поражений.

Прошедший уик-энд стали удачным для бельгийского клуба Дендер, который впервые выиграл в сезоне.

Возглавляет рейтинг Арарат из Еревана, который не может выиграть уже 14 матчей.

Команды, которые не выиграли ни одного матча в текущем сезоне:

Арарат Ереван (Армения) +0=3–11

Шкупи (Северная Македония) +0=1–12

Вулверхэмптон (Англия) +0=2–10

(Англия) +0=2–10 Фиорентина (Италия) +0=6–6

(Италия) +0=6–6 Верона (Италия) +0=6–6

(Италия) +0=6–6 AVS (Португалия) +0=3–8

Эносис Паралимни (Кипр) +0=1–10

Маккаби Бней-Рейне (Израиль) +0=1–9

Хапоэль Иерусалим (Израиль) +0=4–6

Сан-Марино Академи U-22 (Сан-Марино) +0=2–8

Эсперанса (Андорра) +0=2–4

