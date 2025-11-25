Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 ноября 2025, 18:12 | Обновлено 25 ноября 2025, 18:27
2

Волчий ужас. В Европе осталось 11 клубов, которые еще не побеждали в сезоне

В список неудачников сезона входят Вулверхэмптон, Фиорентина, Верона

Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе осталось всего 11 команд, которые еще не выиграли ни одного матча в текущем сезоне чемпионатов.

Среди топ-чемпионатов в сезоне не выигрывали: Вулверхэмптон (Англия), Фиорентина и Верона (Италия).

Волки идут аутсайдерами АПЛ, набрав всего 2 очка после 12 матчей, в которых они потерпели 10 поражений.

Прошедший уик-энд стали удачным для бельгийского клуба Дендер, который впервые выиграл в сезоне.

Возглавляет рейтинг Арарат из Еревана, который не может выиграть уже 14 матчей.

Команды, которые не выиграли ни одного матча в текущем сезоне:

  • Арарат Ереван (Армения) +0=3–11
  • Шкупи (Северная Македония) +0=1–12
  • Вулверхэмптон (Англия) +0=2–10
  • Фиорентина (Италия) +0=6–6
  • Верона (Италия) +0=6–6
  • AVS (Португалия) +0=3–8
  • Эносис Паралимни (Кипр) +0=1–10
  • Маккаби Бней-Рейне (Израиль) +0=1–9
  • Хапоэль Иерусалим (Израиль) +0=4–6
  • Сан-Марино Академи U-22 (Сан-Марино) +0=2–8
  • Эсперанса (Андорра) +0=2–4

COBA
Фіалки і Верона це звичайно жесть
Yeger
Відчепіться від сашо,  йому ще рости і рости.
