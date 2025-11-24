Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Европе осталось 15 клубов, которые еще не проигрывали в текущем сезоне
Португалия
24 ноября 2025, 20:21 | Обновлено 24 ноября 2025, 20:25
923
1

В Европе осталось 15 клубов, которые еще не проигрывали в текущем сезоне

В список непобежденных команд входит Бенфика с Трубиным и Судаковым

24 ноября 2025, 20:21 | Обновлено 24 ноября 2025, 20:25
923
1 Comments
В Европе осталось 15 клубов, которые еще не проигрывали в текущем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

В Европе осталось всего 15 команд, которые еще не потерпели поражений в текущем сезоне чемпионатов.

Среди топ-чемпионатов в сезоне не проигрывали: Бавария (Германия), Порту и Бенфика (Португалия), Фенербахче (Турция).

За Бенфику выступают украинские футболисты – вратарь Анатолий Труйин и полузащитник Георгий Судаков.

Прошедшие выходные стали неудачным моментом для шотландского Хартс, который потерпел первое поражение и выбыл из списка непобежденных клубов.

Линкольн Ред Импс из Гибралтара потерял идеальный результат после первой ничьей, но продолжает оставаться без поражений.

Команды, которые не проиграли ни одного матча в текущем сезоне:

  • КИ Клаксвик (Фареры) +23=4–0
  • Вардар (Северная Македония) +11=3–0
  • Славия Прага (Чехия) +10=6–0
  • Бавария (Германия) +10=1–0
  • Порту (Португалия) +10=1–0
  • Дифферданж (Люксембург) +10=1–0
  • Фенербахче (Турция) +9=4–0
  • Арарат-Армения (Армения) +9=4–0
  • Виртус (Сан-Марино) +8=2–0
  • Тре Фиори (Сан-Марино) +8=2–0
  • Бенфика (Португалия) +7=4–0
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) +7=1–0
  • Ла Фиорита (Сан-Марино) +6=4–0
  • Ранжерс (Андорра) +5=2–0
  • Санта-Колома (Андорра) +3=3–0

Инфографика

По теме:
Аякс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Левандовски может продолжить карьеру вне топ-лиг. Не в Саудовской Аравии
Защитник ПСЖ рассказал о своем восстановлении после травмы
статистика Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков Порту Фенербахче Бавария Хартс КИ Клаксвик Вардар Скопье Славия Прага Дифферданж Арарат-Армения Виртус Аккуавива Тре Фиори Линкольн Ред Импс Ла Фиорита Санта-Колома выбор редакции статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Футбол | 24 ноября 2025, 14:23 7
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ

Главные конкуренты горняков – греческий Олимпиакос и австрийский РБ Зальцбург

Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Футбол | 24 ноября 2025, 10:29 22
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности

Коуч и президент «Динамо» встретились перед игрой с «Колосом»

Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 24.11.2025, 07:32
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Донецкий Шахтер нашел усиление в УПЛ. Хотят одного из лучших
Футбол | 24.11.2025, 20:43
Донецкий Шахтер нашел усиление в УПЛ. Хотят одного из лучших
Донецкий Шахтер нашел усиление в УПЛ. Хотят одного из лучших
Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Футбол | 24.11.2025, 17:04
Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZloyDeda
Не програвали у внутрішніх змаганнях, а не вцілому у сезоні!
Ответить
0
Популярные новости
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 188
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 3
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 45
Другие виды
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 5
Футбол
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем