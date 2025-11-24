В Европе осталось 15 клубов, которые еще не проигрывали в текущем сезоне

В Европе осталось всего 15 команд, которые еще не потерпели поражений в текущем сезоне чемпионатов.

Среди топ-чемпионатов в сезоне не проигрывали: Бавария (Германия), Порту и Бенфика (Португалия), Фенербахче (Турция).

За Бенфику выступают украинские футболисты – вратарь Анатолий Труйин и полузащитник Георгий Судаков.

Прошедшие выходные стали неудачным моментом для шотландского Хартс, который потерпел первое поражение и выбыл из списка непобежденных клубов.

Линкольн Ред Импс из Гибралтара потерял идеальный результат после первой ничьей, но продолжает оставаться без поражений.

Команды, которые не проиграли ни одного матча в текущем сезоне:

КИ Клаксвик (Фареры) +23=4–0

Вардар (Северная Македония) +11=3–0

Славия Прага (Чехия) +10=6–0

Бавария (Германия) +10=1–0

Порту (Португалия) +10=1–0

Дифферданж (Люксембург) +10=1–0

Фенербахче (Турция) +9=4–0

Арарат-Армения (Армения) +9=4–0

Виртус (Сан-Марино) +8=2–0

Тре Фиори (Сан-Марино) +8=2–0

Бенфика (Португалия) +7=4–0

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) +7=1–0

Ла Фиорита (Сан-Марино) +6=4–0

Ранжерс (Андорра) +5=2–0

Санта-Колома (Андорра) +3=3–0

Инфографика