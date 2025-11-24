В Европе осталось 15 клубов, которые еще не проигрывали в текущем сезоне
В список непобежденных команд входит Бенфика с Трубиным и Судаковым
В Европе осталось всего 15 команд, которые еще не потерпели поражений в текущем сезоне чемпионатов.
Среди топ-чемпионатов в сезоне не проигрывали: Бавария (Германия), Порту и Бенфика (Португалия), Фенербахче (Турция).
За Бенфику выступают украинские футболисты – вратарь Анатолий Труйин и полузащитник Георгий Судаков.
Прошедшие выходные стали неудачным моментом для шотландского Хартс, который потерпел первое поражение и выбыл из списка непобежденных клубов.
Линкольн Ред Импс из Гибралтара потерял идеальный результат после первой ничьей, но продолжает оставаться без поражений.
Команды, которые не проиграли ни одного матча в текущем сезоне:
- КИ Клаксвик (Фареры) +23=4–0
- Вардар (Северная Македония) +11=3–0
- Славия Прага (Чехия) +10=6–0
- Бавария (Германия) +10=1–0
- Порту (Португалия) +10=1–0
- Дифферданж (Люксембург) +10=1–0
- Фенербахче (Турция) +9=4–0
- Арарат-Армения (Армения) +9=4–0
- Виртус (Сан-Марино) +8=2–0
- Тре Фиори (Сан-Марино) +8=2–0
- Бенфика (Португалия) +7=4–0
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) +7=1–0
- Ла Фиорита (Сан-Марино) +6=4–0
- Ранжерс (Андорра) +5=2–0
- Санта-Колома (Андорра) +3=3–0
Инфографика
