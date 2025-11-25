Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сан-Диего одолел Миннесоту и завоевал путевку в полуфинал MLS
Сан-Диего одолел Миннесоту и завоевал путевку в полуфинал MLS

Главным героем встречи стал нападающий Андерс Дрейер, который забил на 72-й минуте

Сан-Диего одолел Миннесоту и завоевал путевку в полуфинал MLS
Getty Images/Global Images Ukraine.

В ночь на 25 ноября состоялся матч 1/4 финала Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Сан-Диего» и «Миннесота Юнайтед». Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Главным героем встречи стал датский нападающий Андерс Дрейер, который огорчил соперника на 72-й минуте и забил единственный гол в этом противостоянии. «Миннесота» пыталась восстановить паритет, однако счет на табло так и не изменился.

Благодаря этой победе «Сан-Диего» завоевал путевку в полуфинал, где 30 ноября сыграет против «Ванкувер Уайткэпс». Во втором матче 1/2 финала встретятся «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити».

Major League Soccer (MLS), 1/4 финала. 25 ноября

Сан-Диего Миннесота Юнайтед 1:0

Гол: Дрейер, 72

Видеообзор матча:

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Андерс Драйер (Сан-Диего), асcист Кори Беирд.
