Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 ноября 2025, 12:54 |
Арсенал или Ман Сити? Кто из них наберет больше очков за календарный год?

На данный момент канониры опережают горожан на 5 баллов

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Лондонский Арсенал набрал наибольшее количество очков в АПЛ за весь 2025 год – 67. На 5 меньше имеет Манчестер Сити (62).

Канонирам в 2025 году остается сыграть с Челси, Астон Виллой и Эвертоном на выезде, а также с Брентфордом, Вулверхэмптоном, Брайтоном и той же Астон Виллой дома.

Горожане сыграют с Лидсом, Сандерлендом и Вест Хэмом дома, а также с Фулхэмом, Кристал Пэлас и Ноттингем Форест на выезде.

Также отметим тот факт, что действующий победитель АПЛ Ливерпуль набрал в 2025 году 57 очков (4-5 место).

Команды с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ в 2025 году:

  • 67 – Арсенал
  • 62 – Манчестер Сити
  • 58 – Астон Вилла
  • 57 – Челси
  • 57 – Ливерпуль
  • 53 – Кристал Пэлас
  • 53 – Брайтон
  • 49 – Ньюкасл Юнайтед
  • 49 – Эвертон
  • 48 – Брентфорд
Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу рейтинг статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Сообщить об ошибке

