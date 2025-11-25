Арсенал или Ман Сити? Кто из них наберет больше очков за календарный год?
На данный момент канониры опережают горожан на 5 баллов
Лондонский Арсенал набрал наибольшее количество очков в АПЛ за весь 2025 год – 67. На 5 меньше имеет Манчестер Сити (62).
Канонирам в 2025 году остается сыграть с Челси, Астон Виллой и Эвертоном на выезде, а также с Брентфордом, Вулверхэмптоном, Брайтоном и той же Астон Виллой дома.
Горожане сыграют с Лидсом, Сандерлендом и Вест Хэмом дома, а также с Фулхэмом, Кристал Пэлас и Ноттингем Форест на выезде.
Также отметим тот факт, что действующий победитель АПЛ Ливерпуль набрал в 2025 году 57 очков (4-5 место).
Команды с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ в 2025 году:
- 67 – Арсенал
- 62 – Манчестер Сити
- 58 – Астон Вилла
- 57 – Челси
- 57 – Ливерпуль
- 53 – Кристал Пэлас
- 53 – Брайтон
- 49 – Ньюкасл Юнайтед
- 49 – Эвертон
- 48 – Брентфорд
