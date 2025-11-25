Арсенал или Ман Сити? Кто из них наберет больше очков за календарный год?

Лондонский Арсенал набрал наибольшее количество очков в АПЛ за весь 2025 год – 67. На 5 меньше имеет Манчестер Сити (62).

Канонирам в 2025 году остается сыграть с Челси, Астон Виллой и Эвертоном на выезде, а также с Брентфордом, Вулверхэмптоном, Брайтоном и той же Астон Виллой дома.

Горожане сыграют с Лидсом, Сандерлендом и Вест Хэмом дома, а также с Фулхэмом, Кристал Пэлас и Ноттингем Форест на выезде.

Также отметим тот факт, что действующий победитель АПЛ Ливерпуль набрал в 2025 году 57 очков (4-5 место).

Команды с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ в 2025 году: