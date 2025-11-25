Шанс для Лунина. У Куртуа возникли новые проблемы перед матчем ЛЧ
Бельгийский вратарь пропустит матч из-за гастроэнтерита
Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа пропустит матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса», сообщает официальный сайт королевского клуба.
Дело в том, что у 33-летнего футболиста диагностировали желудочно-кишечную вирусную инфекцию, поэтому он не полетел с командой в Грецию.
Его место в воротах «сливочных», скорее всего, займет украинский голкипер Андрей Лунин. Для него это будет первый матч в нынешнем сезоне.
В сезоне 2025/26 Тибо Куртуа провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 14 голов. В 8 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может перейти в «Тоттенхэм».
