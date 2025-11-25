Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шанс для Лунина. У Куртуа возникли новые проблемы перед матчем ЛЧ
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 11:58 |
1546
3

Шанс для Лунина. У Куртуа возникли новые проблемы перед матчем ЛЧ

Бельгийский вратарь пропустит матч из-за гастроэнтерита

25 ноября 2025, 11:58 |
1546
3 Comments
Шанс для Лунина. У Куртуа возникли новые проблемы перед матчем ЛЧ
ФК Реал Мадрид. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа пропустит матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса», сообщает официальный сайт королевского клуба.

Дело в том, что у 33-летнего футболиста диагностировали желудочно-кишечную вирусную инфекцию, поэтому он не полетел с командой в Грецию.

Его место в воротах «сливочных», скорее всего, займет украинский голкипер Андрей Лунин. Для него это будет первый матч в нынешнем сезоне.

В сезоне 2025/26 Тибо Куртуа провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 14 голов. В 8 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может перейти в «Тоттенхэм».

По теме:
Сможет ли Килиан Мбаппе дважды подряд стать обладателем трофея Пичичи?
Легендарный француз может возглавить Реал вместо Хаби Алонсо
Лотар МАТТЕУС: «Арсенал и Бавария – две сильнейшие команды Европы»
Реал Мадрид Олимпиакос Пирей Лига чемпионов Тибо Куртуа болезнь Андрей Лунин
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
grifon.
що опять?
Ответить
0
pol-55
При таких статках,вони що *шаурму на вулицях їдять*.
Ответить
0
Alexs
Після Бетіса і не таке може трапитися
Ответить
0
