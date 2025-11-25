Ротань дал совет руководству Александрии по поводу будущего Нестеренко
Коуч «Полесья» посетил матч своей бывшей команды в УПЛ
Украинский специалист Руслан Ротань, возглавляющий ныне житомирское Полесье, посетил матч 13 тура УПЛ, в котором Александрия сыграла с Зарей.
Как стало известно Sport.ua, в разговоре с менеджерами Александрии Ротань отметил нынешнего тренера «горожан» Кирилла Нестеренко.
Специалист поддержал Нестеренко, заявив, что клуб под его руководством может прогрессировать. Он призвал руководство «Александрии» терпеть ситуацию в турнирной таблице чемпионата.
Кирилл Нестеренко заменил во главе Александрии именно Руслана Ротаня, возглавившего житомирское Полесье. Под руководством Ротаня Александрия завоевала историческое «серебро» в прошлом сезоне УПЛ.
