Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ротань дал совет руководству Александрии по поводу будущего Нестеренко
Украина. Премьер лига
25 ноября 2025, 11:56
Коуч «Полесья» посетил матч своей бывшей команды в УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Украинский специалист Руслан Ротань, возглавляющий ныне житомирское Полесье, посетил матч 13 тура УПЛ, в котором Александрия сыграла с Зарей.

Как стало известно Sport.ua, в разговоре с менеджерами Александрии Ротань отметил нынешнего тренера «горожан» Кирилла Нестеренко.

Специалист поддержал Нестеренко, заявив, что клуб под его руководством может прогрессировать. Он призвал руководство «Александрии» терпеть ситуацию в турнирной таблице чемпионата.

Кирилл Нестеренко заменил во главе Александрии именно Руслана Ротаня, возглавившего житомирское Полесье. Под руководством Ротаня Александрия завоевала историческое «серебро» в прошлом сезоне УПЛ.

Олег Вахоцкий
