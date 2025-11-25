Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Такого не было с 2008 года. Удаление в АПЛ за фол против партнера
Англия
25 ноября 2025, 03:23 | Обновлено 25 ноября 2025, 04:23
478
1

ВИДЕО. Такого не было с 2008 года. Удаление в АПЛ за фол против партнера

Идрисса Гуйе был удален у Эвертона в игре с МЮ из-за стычки с Майклом Кином

25 ноября 2025, 03:23 | Обновлено 25 ноября 2025, 04:23
478
1 Comments
ВИДЕО. Такого не было с 2008 года. Удаление в АПЛ за фол против партнера
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура Английской Премьер-лиги на «Олд Траффорд» в Манчестере произошел момент, который случается раз в десятилетие.

Эвертон одержал сенсационную победу над Манчестер Юнайтед (1:0), но главной темой игры стал не результат, а удаление игрока гостей Идриссы Гуйе за удар партнера по команде.

На 13-й минуте возникла стычка между Майклом Кином и Идриссой Гуйе. После неудачного эпизода возле своей штрафной Кин оттолкнул сенегальца, а тот ответил ему пощечиной. Арбитр мгновенно достал красную карточку.

В последний раз подобный эпизод в АПЛ происходил почти 17 лет назад. В декабре 2008 года Рикардо Фуллер из Сток Сити получил красную карточку за удар одноклубника Энди Гриффина.

Несмотря на игру в меньшинстве более 75 минут, Эвертон сумел не только выстоять, но и победить. На 29-й минуте Кирнан Дьюсбери-Холл завершил точную атаку гостей, этот гол стал единственным в матче.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе ирисок и отработал все 90 минут. После этой игры обе команды имеют по 18 очков и замыкают топ-10 АПЛ.

Английская Премьер-лига. 12 тур, 24 ноября

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 0:1

Голы: Дьюсбери-Холл, 29

Удаление: Идрисса Гуйе, 13 (Эвертон)

Видеообзор матча

По теме:
Исак отметился уникальным антирекордом в АПЛ
КАРРАГЕР раскритиковал поведение Салаха: «Это эгоистично»
АМОРИМ: «Эвертон был лучше даже в меньшинстве. Это шаг назад»
Эвертон Манчестер Юнайтед удаление (красная карточка) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Идрисса Гуйе видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Эвертон Майкл Кин драка статистика Виталий Миколенко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вот почему сорвался трансфер Месси в Барселону в 2023-м. Полная история
Футбол | 25 ноября 2025, 03:45 0
Вот почему сорвался трансфер Месси в Барселону в 2023-м. Полная история
Вот почему сорвался трансфер Месси в Барселону в 2023-м. Полная история

Лионель Месси сказал свое «да» Барселоне, но...

Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Футбол | 24 ноября 2025, 21:32 6
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско

Президент клуба хочет усилить тренерский штаб, но не увольнять Шовковского

«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
Футбол | 24.11.2025, 08:41
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Футбол | 24.11.2025, 14:23
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Футбол | 24.11.2025, 05:32
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Пікфорд просто лев матчу 
Ответить
0
Популярные новости
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
23.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 12
Авто/мото
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 7
Футбол
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
24.11.2025, 07:32 2
Футбол
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 7
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем