ВИДЕО. Такого не было с 2008 года. Удаление в АПЛ за фол против партнера

В матче 12-го тура Английской Премьер-лиги на «Олд Траффорд» в Манчестере произошел момент, который случается раз в десятилетие.

Эвертон одержал сенсационную победу над Манчестер Юнайтед (1:0), но главной темой игры стал не результат, а удаление игрока гостей Идриссы Гуйе за удар партнера по команде.

На 13-й минуте возникла стычка между Майклом Кином и Идриссой Гуйе. После неудачного эпизода возле своей штрафной Кин оттолкнул сенегальца, а тот ответил ему пощечиной. Арбитр мгновенно достал красную карточку.

В последний раз подобный эпизод в АПЛ происходил почти 17 лет назад. В декабре 2008 года Рикардо Фуллер из Сток Сити получил красную карточку за удар одноклубника Энди Гриффина.

Несмотря на игру в меньшинстве более 75 минут, Эвертон сумел не только выстоять, но и победить. На 29-й минуте Кирнан Дьюсбери-Холл завершил точную атаку гостей, этот гол стал единственным в матче.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе ирисок и отработал все 90 минут. После этой игры обе команды имеют по 18 очков и замыкают топ-10 АПЛ.

Английская Премьер-лига. 12 тур, 24 ноября

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 0:1

Голы: Дьюсбери-Холл, 29

Удаление: Идрисса Гуйе, 13 (Эвертон)

