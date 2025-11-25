Исторический провал МЮ на Олд Траффорд. Чем отличилась команда Аморима?
Переписывают историю неудач
«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории уступил в матче АПЛ на «Олд Траффорд», играя в численном преимуществе.
В понедельник команда Рубена Аморима потерпела поражение от «Эвертона» в домашней встрече 12-го тура АПЛ (0:1). Уже с 13-й минуты «МЮ» имел преимущество в одном игроке, поскольку полузащитник гостей Идрисса Гуе получил красную карточку за пощечину своему партнеру Майклу Кину.
До этого момента «Манчестер Юнайтед» никогда не проигрывал на «Олд Траффорд» в Премьер-лиге, когда соперник оставался в меньшинстве: в таких матчах манкунианцы одерживали 36 побед и 10 раз играли вничью.
1 - Manchester United have lost a Premier League game at Old Trafford after seeing the opposition pick up a red card for the first time ever, winning 36 and drawing 10 of the previous 46. Upset. pic.twitter.com/wGs8jqiUMK— OptaJoe (@OptaJoe) November 24, 2025
