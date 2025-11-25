Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 ноября 2025, 01:23 | Обновлено 25 ноября 2025, 01:49
Исторический провал МЮ на Олд Траффорд. Чем отличилась команда Аморима?

Переписывают историю неудач

25 ноября 2025, 01:23 | Обновлено 25 ноября 2025, 01:49
Исторический провал МЮ на Олд Траффорд. Чем отличилась команда Аморима?
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории уступил в матче АПЛ на «Олд Траффорд», играя в численном преимуществе.

В понедельник команда Рубена Аморима потерпела поражение от «Эвертона» в домашней встрече 12-го тура АПЛ (0:1). Уже с 13-й минуты «МЮ» имел преимущество в одном игроке, поскольку полузащитник гостей Идрисса Гуе получил красную карточку за пощечину своему партнеру Майклу Кину.

До этого момента «Манчестер Юнайтед» никогда не проигрывал на «Олд Траффорд» в Премьер-лиге, когда соперник оставался в меньшинстве: в таких матчах манкунианцы одерживали 36 побед и 10 раз играли вничью.

В АПЛ впервые за 17 лет удаление игрока за конфликт с одноклубником
Кто герой матча? Известна оценка Миколенко за победный матч против МЮ
Манчестер Юнайтед – Эвертон – 0:1. Победа для Миколенко. Видео гола и обзор
Михаил Олексиенко Источник: Opta
Дмитро
Це 11дегенератів під проводом цигана-дурачка!!! Не здивуюсь, якщо з'ясується що Аморім на вихідних в ночі краде коней для перепродажу на ковбасу
