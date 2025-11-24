Гвардиола прокомментировал инцидент после поражения в АПЛ: «Мне стыдно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал инцидент после матча 12-го тура Английской Премьер-лиги против «Ньюкасла» (1:2).

По завершении неудачного для «горожан» матча Гвардиола по неизвестным причинам напал на одного из операторов.

Испанский специалист размахивал руками и громко кричал, тренер даже пытался самостоятельно снять наушники с сотрудника.

«Я извинился. Мне стыдно, и я испытываю стыд, когда вижу это. Мне это не нравится, и я сразу же извинился перед оператором.

Я хочу защитить команду и клуб. В этом нет никаких сомнений», – сказал Гвардиола.