Гвардиола прокомментировал инцидент после поражения в АПЛ: «Мне стыдно»
Испанский тренер по неизвестным причинам напал на оператора
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал инцидент после матча 12-го тура Английской Премьер-лиги против «Ньюкасла» (1:2).
По завершении неудачного для «горожан» матча Гвардиола по неизвестным причинам напал на одного из операторов.
Испанский специалист размахивал руками и громко кричал, тренер даже пытался самостоятельно снять наушники с сотрудника.
«Я извинился. Мне стыдно, и я испытываю стыд, когда вижу это. Мне это не нравится, и я сразу же извинился перед оператором.
Я хочу защитить команду и клуб. В этом нет никаких сомнений», – сказал Гвардиола.
