Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола прокомментировал инцидент после поражения в АПЛ: «Мне стыдно»
Англия
24 ноября 2025, 23:57 | Обновлено 24 ноября 2025, 23:58
501
0

Гвардиола прокомментировал инцидент после поражения в АПЛ: «Мне стыдно»

Испанский тренер по неизвестным причинам напал на оператора

24 ноября 2025, 23:57 | Обновлено 24 ноября 2025, 23:58
501
0
Гвардиола прокомментировал инцидент после поражения в АПЛ: «Мне стыдно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал инцидент после матча 12-го тура Английской Премьер-лиги против «Ньюкасла» (1:2).

По завершении неудачного для «горожан» матча Гвардиола по неизвестным причинам напал на одного из операторов.

Испанский специалист размахивал руками и громко кричал, тренер даже пытался самостоятельно снять наушники с сотрудника.

«Я извинился. Мне стыдно, и я испытываю стыд, когда вижу это. Мне это не нравится, и я сразу же извинился перед оператором.

Я хочу защитить команду и клуб. В этом нет никаких сомнений», – сказал Гвардиола.

По теме:
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Сенсация. Алонсо готов покинуть Реал и уйти в АПЛ, ему уже нашли замену
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «У него случился рецидив, и он выбыл на месяц»
Ньюкасл Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ньюкасл - Манчестер Сити
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор СКРИПНИК: «Опечалены и ребята, и мы»
Футбол | 24 ноября 2025, 23:03 0
Виктор СКРИПНИК: «Опечалены и ребята, и мы»
Виктор СКРИПНИК: «Опечалены и ребята, и мы»

Главный тренер «Зари» прокомментировал ничью с «Александрией»

Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Футбол | 24 ноября 2025, 10:29 23
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности

Коуч и президент «Динамо» встретились перед игрой с «Колосом»

Матч-триллер и 2 ассиста от Батагова! Трабзонспор вырвал сумасшедшую победу
Футбол | 24.11.2025, 21:13
Матч-триллер и 2 ассиста от Батагова! Трабзонспор вырвал сумасшедшую победу
Матч-триллер и 2 ассиста от Батагова! Трабзонспор вырвал сумасшедшую победу
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Футбол | 24.11.2025, 06:02
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Бокс | 24.11.2025, 06:32
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 12
Авто/мото
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 7
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 7
Футбол
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
24.11.2025, 07:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем