Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Гвардиола набросился на оператора после поражения в АПЛ
Англия
23 ноября 2025, 01:24 | Обновлено 23 ноября 2025, 01:26
97
0

ФОТО. Гвардиола набросился на оператора после поражения в АПЛ

Испанский тренер сорвал эмоции на сотруднике телевидения

23 ноября 2025, 01:24 | Обновлено 23 ноября 2025, 01:26
97
0
ФОТО. Гвардиола набросился на оператора после поражения в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не сдержал эмоций после поражения в 12-м туре Английской Премьер-лиги от «Ньюкасла» (1:2).

Специалист по окончании встречи подошёл к оператору и попытался ему что-то объяснить, держась за наушники.

Оператор решил не обращать внимания на испанца, однако Пеп настаивал: Гвардиола продолжал кричать.

О чем говорил Пеп, остается лишь догадываться, но тренер остался чем-то недовольным.

ФОТО. Гвардиола набросился на оператора после поражения в АПЛ

По теме:
Ужасный юбилей: Ливерпуль проиграл в знаковом матче для Слота
ФОТО. Звездный футболист провел засекреченное свидание в Стамбуле
Бернли – Челси – 0:2. Пенсионеры вышли на 2-е место АПЛ. Видео голов
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Ньюкасл Ньюкасл - Манчестер Сити фото чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 22 ноября 2025, 07:10 15
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ

Прощаться с футболистами в наиболее оптимальное время – это отнюдь не сильная сторона «горняков»

Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Другие виды | 22 ноября 2025, 03:55 1
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить

Ярослава ждет ОИ-2028

В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Футбол | 22.11.2025, 07:24
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Пропущенный гол в раздевалку все испортил. Шахтер разгромил Оболонь
Футбол | 22.11.2025, 19:58
Пропущенный гол в раздевалку все испортил. Шахтер разгромил Оболонь
Пропущенный гол в раздевалку все испортил. Шахтер разгромил Оболонь
Легенда Динамо объяснил Суркису, кто должен тренировать клуб
Футбол | 22.11.2025, 22:52
Легенда Динамо объяснил Суркису, кто должен тренировать клуб
Легенда Динамо объяснил Суркису, кто должен тренировать клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
21.11.2025, 07:01 5
Футбол
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 10
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
21.11.2025, 19:59 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем