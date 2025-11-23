ФОТО. Гвардиола набросился на оператора после поражения в АПЛ
Испанский тренер сорвал эмоции на сотруднике телевидения
Известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не сдержал эмоций после поражения в 12-м туре Английской Премьер-лиги от «Ньюкасла» (1:2).
Специалист по окончании встречи подошёл к оператору и попытался ему что-то объяснить, держась за наушники.
Оператор решил не обращать внимания на испанца, однако Пеп настаивал: Гвардиола продолжал кричать.
О чем говорил Пеп, остается лишь догадываться, но тренер остался чем-то недовольным.
ФОТО. Гвардиола набросился на оператора после поражения в АПЛ
Pep Guardiola with a cameraman at full-time at St. James’ Park 😳 pic.twitter.com/y6QDGi56Xw— ESPN UK (@ESPNUK) November 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Прощаться с футболистами в наиболее оптимальное время – это отнюдь не сильная сторона «горняков»
Ярослава ждет ОИ-2028