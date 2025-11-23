Известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не сдержал эмоций после поражения в 12-м туре Английской Премьер-лиги от «Ньюкасла» (1:2).

Специалист по окончании встречи подошёл к оператору и попытался ему что-то объяснить, держась за наушники.

Оператор решил не обращать внимания на испанца, однако Пеп настаивал: Гвардиола продолжал кричать.

О чем говорил Пеп, остается лишь догадываться, но тренер остался чем-то недовольным.

ФОТО. Гвардиола набросился на оператора после поражения в АПЛ