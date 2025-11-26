Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сумасшедший трансфер от Реала. Дают историческую зарплату – 1 млрд евро
Испания
26 ноября 2025, 01:02 |
Винисиуса Жуниора заманивают в Саудовскую Аравию

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В Саудовской Аравии появился серьезный интерес к вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору. Самым активным претендентом считается «Аль-Ахли» из Джидды, который уже более года ведет предварительные переговоры с представителями бразильца.

Саудовцы готовы шокировать футбольный мир – Винисиусу якобы предлагают контракт на пять лет общей стоимостью около 1 млрд евро. Это означает более 250 млн евро за сезон, что сделало бы его самым высокооплачиваемым футболистом планеты, опередив даже Криштиану Роналду.

В недавнем матче у бразильца возник конфликт после того, как Хаби Алонсо решил его заменить в Эль Класико.

