Сумасшедший трансфер от Реала. Дают историческую зарплату – 1 млрд евро

В Саудовской Аравии появился серьезный интерес к вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору. Самым активным претендентом считается «Аль-Ахли» из Джидды, который уже более года ведет предварительные переговоры с представителями бразильца.

Саудовцы готовы шокировать футбольный мир – Винисиусу якобы предлагают контракт на пять лет общей стоимостью около 1 млрд евро. Это означает более 250 млн евро за сезон, что сделало бы его самым высокооплачиваемым футболистом планеты, опередив даже Криштиану Роналду.

В недавнем матче у бразильца возник конфликт после того, как Хаби Алонсо решил его заменить в Эль Класико.