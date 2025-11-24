ВИДЕО. Игрок сборной Украины отдал два ассиста в одном матче в Европе

Центральный защитник национальной сборной Украины Арсений Батагов отдал второй ассист в матче за турецкий «Трабзонспор».

Это произошло в компенсированное время игры против «Истанбул Башакшехир».

После первого ассиста на 77-й минуте игры, который на тот момент вывел «Трабзонспор» вперед, Арсений уже при счете 3:3 на 90+11-й минуте отдал голевую передачу тому же Эрнесту Мучи, который принес команде украинца победу – 4:3.

ВИДЕО. Игрок сборной Украины отдал две голевые передачи в одном матче в Европе