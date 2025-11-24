Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Игрок сборной Украины отдал два ассиста в одном матче в Европе
Турция
24 ноября 2025, 21:17 |
599
0

ВИДЕО. Игрок сборной Украины отдал два ассиста в одном матче в Европе

Арсений Батагов помог Трабзонспору забить победный гол

24 ноября 2025, 21:17 |
599
0
ВИДЕО. Игрок сборной Украины отдал два ассиста в одном матче в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник национальной сборной Украины Арсений Батагов отдал второй ассист в матче за турецкий «Трабзонспор».

Это произошло в компенсированное время игры против «Истанбул Башакшехир».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого ассиста на 77-й минуте игры, который на тот момент вывел «Трабзонспор» вперед, Арсений уже при счете 3:3 на 90+11-й минуте отдал голевую передачу тому же Эрнесту Мучи, который принес команде украинца победу – 4:3.

ВИДЕО. Игрок сборной Украины отдал две голевые передачи в одном матче в Европе

По теме:
Батагов догнал Селезнева и Кравца по ассистам в турецкой Суперлиге
Матч-триллер и 2 ассиста от Батагова! Трабзонспор вырвал сумасшедшую победу
Легионер сборной Украины отличился первым результативным действием в сезоне
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Истанбул Башакшехир видео голов и обзор Арсений Батагов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграет ли Миколенко? Названы стартовые составы на матч МЮ и Эвертона
Футбол | 24 ноября 2025, 20:49 0
Сыграет ли Миколенко? Названы стартовые составы на матч МЮ и Эвертона
Сыграет ли Миколенко? Названы стартовые составы на матч МЮ и Эвертона

24 ноября в 22:00 на «Олд Траффорд» пройдет последний поединок 12-го тура АПЛ

Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Футбол | 24 ноября 2025, 14:23 7
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ

Главные конкуренты горняков – греческий Олимпиакос и австрийский РБ Зальцбург

Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Футбол | 24.11.2025, 07:33
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Футбол | 24.11.2025, 06:02
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Эффективные джокеры Нестеренко. Заря и Александрия сыграли вничью
Футбол | 24.11.2025, 19:53
Эффективные джокеры Нестеренко. Заря и Александрия сыграли вничью
Эффективные джокеры Нестеренко. Заря и Александрия сыграли вничью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 3
Футбол
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32
Бокс
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 7
Футбол
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 16
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 188
Футбол
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем