Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
24 ноября 2025, 18:49
Аморим закончил первый год работы с МЮ 16-м среди всех тренеров клуба

«Красные дьяволы» набирали за этот период в среднем 1.43 очка за игру

Аморим закончил первый год работы с МЮ 16-м среди всех тренеров клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Рубен Аморим закончил свой первый год работы с Манчестер Юнайтед, набирая в среднем 1.43 очка за матч во всех турнирах.

Этот результат стал лишь 16-м в истории «красных дьяволов».

Рекордсменом клуба остается англичанин Джон Бентли, в активе которого 2.50 набранных очков за игру.

Вторым является Мэтт Басби (2.38), третьим – Эрик Тен Хаг (2.16).

Тренеры Манчестер Юнайтед с наибольшим средним количеством набранных очков за матч во всех турнирах в первый год работы с клубом

  • 2.50 – Джон Бентли (Англия)
  • 2.38 – Мэтт Басби (Шотландия)
  • 2.16 – Эрик Тен Хаг (Нидерланды)
  • 2.02 – Жозе Моуриньо (Португалия)
  • 1.82 – Луи ван Гал (Нидерланды)
  • 1.73 – Дэвид Моес (Шотландия)
  • 1.73 – Рон Аткинсон (Англия)
  • 1.71 – Мэтт Басби (Шотландия)
  • 1.67 – Уле Гуннар Сульшер (Норвегия)
  • 1.67 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
  • 1.60 – Фрэнк О'Фаррелл (Ирландия)
  • 1.56 – Уилф Макгиннесс (Англия)
  • 1.50 – Скотт Данкан (Шотландия)
  • 1.50 – Джек Робсон (Англия)
  • 1.43 – Герберт Бемлетт (Англия)
  • 1.43 – Рубен Аморим (Португалия)
  • 1.38 – Дэйв Секстон (Англия)
  • 1.10 – Томми Догерти (Шотландия)
  • 1.10 – Уолтер Крикмер (Англия)
  • 0.25 – Джон Чепмен (Англия)

За победу насчитывалось три очка

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Рубен Аморим Манчестер Юнайтед
Сергей Турчак Источник: Instagram
