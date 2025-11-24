Англия24 ноября 2025, 18:49 |
81
1
Аморим закончил первый год работы с МЮ 16-м среди всех тренеров клуба
«Красные дьяволы» набирали за этот период в среднем 1.43 очка за игру
Рубен Аморим закончил свой первый год работы с Манчестер Юнайтед, набирая в среднем 1.43 очка за матч во всех турнирах.
Этот результат стал лишь 16-м в истории «красных дьяволов».
Рекордсменом клуба остается англичанин Джон Бентли, в активе которого 2.50 набранных очков за игру.
Вторым является Мэтт Басби (2.38), третьим – Эрик Тен Хаг (2.16).
Тренеры Манчестер Юнайтед с наибольшим средним количеством набранных очков за матч во всех турнирах в первый год работы с клубом
- 2.50 – Джон Бентли (Англия)
- 2.38 – Мэтт Басби (Шотландия)
- 2.16 – Эрик Тен Хаг (Нидерланды)
- 2.02 – Жозе Моуриньо (Португалия)
- 1.82 – Луи ван Гал (Нидерланды)
- 1.73 – Дэвид Моес (Шотландия)
- 1.73 – Рон Аткинсон (Англия)
- 1.71 – Мэтт Басби (Шотландия)
- 1.67 – Уле Гуннар Сульшер (Норвегия)
- 1.67 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
- 1.60 – Фрэнк О'Фаррелл (Ирландия)
- 1.56 – Уилф Макгиннесс (Англия)
- 1.50 – Скотт Данкан (Шотландия)
- 1.50 – Джек Робсон (Англия)
- 1.43 – Герберт Бемлетт (Англия)
- 1.43 – Рубен Аморим (Португалия)
- 1.38 – Дэйв Секстон (Англия)
- 1.10 – Томми Догерти (Шотландия)
- 1.10 – Уолтер Крикмер (Англия)
- 0.25 – Джон Чепмен (Англия)
За победу насчитывалось три очка
Комментарии 1
І вони ще Тен Хага звільнили)
