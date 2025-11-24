Аморим закончил первый год работы с МЮ 16-м среди всех тренеров клуба

Рубен Аморим закончил свой первый год работы с Манчестер Юнайтед, набирая в среднем 1.43 очка за матч во всех турнирах.

Этот результат стал лишь 16-м в истории «красных дьяволов».

Рекордсменом клуба остается англичанин Джон Бентли, в активе которого 2.50 набранных очков за игру.

Вторым является Мэтт Басби (2.38), третьим – Эрик Тен Хаг (2.16).

Тренеры Манчестер Юнайтед с наибольшим средним количеством набранных очков за матч во всех турнирах в первый год работы с клубом

2.50 – Джон Бентли (Англия)

2.38 – Мэтт Басби (Шотландия)

2.16 – Эрик Тен Хаг (Нидерланды)

2.02 – Жозе Моуриньо (Португалия)

1.82 – Луи ван Гал (Нидерланды)

1.73 – Дэвид Моес (Шотландия)

1.73 – Рон Аткинсон (Англия)

1.71 – Мэтт Басби (Шотландия)

1.67 – Уле Гуннар Сульшер (Норвегия)

1.67 – Алекс Фергюсон (Шотландия)

1.60 – Фрэнк О'Фаррелл (Ирландия)

1.56 – Уилф Макгиннесс (Англия)

1.50 – Скотт Данкан (Шотландия)

1.50 – Джек Робсон (Англия)

1.43 – Герберт Бемлетт (Англия)

1.43 – Рубен Аморим (Португалия)

1.38 – Дэйв Секстон (Англия)

1.10 – Томми Догерти (Шотландия)

1.10 – Уолтер Крикмер (Англия)

0.25 – Джон Чепмен (Англия)

За победу насчитывалось три очка