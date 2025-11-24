Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах

Несколько недель назад коммерческий директор Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Хуан Эмилио Роа заявил, что в организации уже давно раздумывают и обсуждают вариант проведения финального матча своего самого престижного клубного турнира – Кубка Либертадорес – за пределами континента. Ключевыми причинами для этого являются финансовые, так как в КОНМЕБОЛ ощущают, что потенциально способны заработать гораздо больше, если главная игра их топового турнира состоится, например, в США или в одной из богатых стран Ближнего Востока, нежели в условных Бразилии, Аргентине или Парагвае.

Для Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вопрос о необходимости переноса розыгрыша финального матча Лиги чемпионов не стоит на повестке дня настолько остро, как в Южной Америке, однако события последних лет показывают, что это, возможно, лишь пока. Не стоит исключать, что уже через каких-то пять лет УЕФА действительно пойдет на то, чтобы провести финал Лиги чемпионов вне Европы. И, как это ни странно на первый взгляд, такое решение будет связано вовсе не с экономическими или маркетинговыми факторами…

Несмотря на очевидную престижность проведения у себя финала такого турнира как современная Лига чемпионов УЕФА, ныне организация сталкивается с проблемой по отсутствию реальной конкуренции среди желающих организовать это событие у себя. Например, на проведение решающего матча ЛЧ-2027/28 заявку подал только Мюнхен – город, который принимал у себя финал этого же турнира в сезоне-2024/25. В гонке же за организацию финала ЛЧ-2028/29 участвуют только два города – Лондон и Барселона, причем английская столица принимала решающие матчи самого престижного клубного турнира Европы трижды за последние тринадцать лет! Все более и более очевидным становится тот факт, что количество арен, способных удовлетворять все условия УЕФА для организации финала Лиги чемпионов, в Европе аж никак не увеличивается. Наоборот, их очень и очень мало.

В 2027 году, как ожидалось, финал Лиги чемпионов должен был состояться в Милане, однако УЕФА в итоге отказался от такой возможности из-за отсутствия гарантий со стороны Интера и Милана по поводу готовности их общего стадиона к такому событию. Оба клуба лишь недавно объявили о решении снести нынешний Сан-Сиро, чтобы на его месте выстроить ультрасовременную арену на 71,5 тысячу зрителей. После этого хозяином финала ЛЧ-2026/27 был объявлен мадридский Метрополитано – клубный стадион Атлетико, который лишь в 2019-м принимал у себя решающий матч турнира…

Несмотря на то, что недавно УЕФА дал понять, что не приветствует проведение матчей европейских клубов за пределами континента, многие эксперты все чаще и чаще сходятся во мнении, что вскоре организации придется пойти на перенос как минимум финала Лиги чемпионов в США или какую-то богатую азиатскую страну, обладающую должным уровнем инфраструктуры.

Собственно, в инфраструктуре, а точнее в ее качестве и способности отвечать строгим требованиям, и кроется вся проблема. С момента первого розыгрыша Лиги чемпионов под новым названием в 1993 году и до победы Ливерпуля над Миланом в Стамбуле в 2005-м, сразу двенадцать разных городов приняли тринадцать финалов, и только мюнхенский Олимпиаштадион являлся хозяином дважды. Однако теперь, как сообщают инсайдеры, УЕФА оказался ограничен всего четырьмя безопасными аренами для будущих финалов Лиги чемпионов из-за требований, которым должен соответствовать каждый принимающий город для проведения матча. Необходимо иметь стадион вместимостью не менее 65 тысяч зрителей и прилегающую территорию для обеспечения безопасности, а также развитую инфраструктуру, включая международный аэропорт и местную транспортную систему. Кроме того, предполагается, что в городе должен иметься обширный номерной фонд гостиниц и отелей, способный справиться с наплывом болельщиков, спонсоров, представителей СМИ и VIP-персон.

Принимающий стадион также должен иметь возможность предоставить вещательный комплекс – большую территорию для размещения студий, большегрузных автомобилей и линий связи – а еще должен располагать достаточным количеством корпоративных развлекательных зон для удовлетворения огромного спроса со стороны болельщиков.

По сути, под критерии УЕФА ныне попадают только лондонский Уэмбли, мадридские Сантьяго Бернабеу и Метрополитано, а также обновленный Камп Ноу в Барселоне, реконструкция которого в настоящий момент находится на финишной прямой.

Getty Images. В 2024 году финал ЛЧ принимал Уэмбли

Именно Уэмбли в УЕФА считают эталонным примером того, как должен выглядеть стадион, принимающий финал Лиги чемпионов. Эта арена способна вместить 90 тысяч болельщиков, имеет 161 корпоративную ложу и девять отдельных банкетных залов, в которых можно разместить 18 тысяч гостей, а также имеет сообщение с четырьмя крупными аэропортами. Кроме того, Лондон обладает чрезвычайно развитой сетью общественного транспорта и огромным количеством гостиничных номеров.

В 2026 году УЕФА доверил проведение финала Лиги чемпионов Будапешту. И пускай стадион Ференца Пушкаша обладает вместимостью в 67 тысяч зрителей, что номинально удовлетворяет базовый критерий, однако в целом, как считают аналитики организации, венгерской столице придется отработать на максимуме возможностей, чтобы решающий матч нынешнего розыгрыша самого престижного еврокубка прошел на высшем уровне. Дело в том, что в Будапеште есть только один аэропорт и метро советских времен, а туристический сайт Booking.com сообщает, что 92% мест размещения в городе уже заняты на время финальных выходных Лиги чемпионов 29-30 мая 2026 года. Конечно, если Будапешт добьется успеха, это может открыть дорогу для городов схожего размера и уровней развития инфраструктуры, претендующих на проведение финала Лиги чемпионов. Однако сейчас возможности УЕФА на будущее выглядят крайне ограниченными.

Ряд стадионов, где УЕФА ранее успешно проводил финалы Лиги чемпионов, сейчас недоступны. Например, москва и санкт-петербург (оттуда в 2022-м был перенесен финал в Париж из-за военной агрессии против Украины) не рассматриваются по политическим причинам, а Киев недоступен из-за войны. Римский Олимпийский не принимал финалов с 2009 года, поскольку ни сам стадион, ни в целом инфраструктура итальянской столицы не поспевают за стандартами УЕФА. Париж, где проходил финал 2022 года, показал ужасные результаты из-за хаоса, возникшего у турникетов, по причине чего в организации пока не готовы вновь рассматривать кандидатуру Стад де Франс.

Что касается таких потенциальных хозяев финала как Вена, Амстердам и Глазго, то они банально не располагают подходящими стадионами, а вот в Афинах, Лиссабоне, Манчестере или Кардиффе, где имеются арены должного уровня, наоборот, есть существенные проблемы с транспортной инфраструктурой и/или гостиничными номерами.

Проведение же матчей Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе в Баку, где ранее проходил решающий матч Лиги Европы-2018/19 между Челси и Арсеналом, вряд ли будет рассматриваться в УЕФА всерьез из-за колоссальных нареканий со стороны фанатов, которые столкнулись с массой трудностей, добиравшись в столицу Азербайджана. Кроме того, по оценкам экспертов организации, тогда для фанатов английских клубов было бы гораздо дешевле слетать на финал в Нью-Йорк, нежели в Баку.

Таким образом, реальная проблема заключается в том, что европейские мегаполисы мало что делают для того, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать организационным требованиям УЕФА. Уже через несколько лет у организации, возглавляемой Александером Чеферином банально может не остаться выбора, если только она не пожелает чередовать финалы между Лондоном, Мадридом и Барселоной.

С медийной и коммерческой точек зрения организация финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке или Эр-Рияде могло бы привести к большой успех. Но в УЕФА пока уверены, что подобный шаг приведет к недовольству у европейских фанатов и накалит градус недопонимания между чиновниками и теми, ради кого существует футбол – болельщиками.

С другой стороны, заокеанские эксперты, оценивающие ситуацию, уверены, что в предстоящих решениях УЕФА по поводу финалов Лиги чемпионов очень многое будет зависеть от успешности организации и проведения чемпионата мира-2026 в США, Канаде и Мексике. Если мундиаль окажется успешным и вызовет большой интерес со стороны местных фанатов (прямо сейчас известно, что уже около пяти миллионов американцев подали заявки на покупку билетов на ЧМ-2026), то в совокупности с необходимостью решать организационные вопросы, а также нежеланием европейских крупных городов меняться под требования, выдвигаемые к кандидатам на проведение финалов Лиги чемпионов, очень скоро у Чеферина просто не будет причин отказывать условным Нью-Йорку или Эр-Рияду. Конечно, это будет очень непросто объяснить европейским болельщикам, но впереди у УЕФА еще есть несколько лет, чтобы придумать и продумать все необходимые объяснения и еще раз дать понять – все, что делается организацией происходит исключительно во благо футбола. Ну, а как же иначе?..

Текст: meta.ua