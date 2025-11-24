«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
Якобы потерял связь с игроками
По информации испанских СМИ, руководство Реала считает, что в последнее время между тренерским штабом Хаби Алонсо и игроками потеряна связь и адекватное общение.
Это началось после победы в матче с Барселоной, однако причин в клубе не знают. Менеджмент уверен, что возникли трудности в коммуникации Алонсо с футболистами, а примером стала игра с Эльче (2:2).
Якобы руководство поразил второй гол соперника, когда Альваро Родригес перехватил мяч в центре поля и забил, находясь в окружении нескольких футболистов мадридцев.
«Так в Реале быть не должно», – цитируют СМИ источник в команде.
Кроме того, клуб беспокоит, что команда сдается, когда возникают первые же проблемы, и с этим в первую очередь должен поработать наставник.
При этом Реал, несмотря на все проблемы, лидирует и опережает Барселону на 1 пункт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руни уверен, что Салаха нужно отправить в запас
Бывший украинский боксер не поддерживает такое соглашение