«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе

По информации испанских СМИ, руководство Реала считает, что в последнее время между тренерским штабом Хаби Алонсо и игроками потеряна связь и адекватное общение.

Это началось после победы в матче с Барселоной, однако причин в клубе не знают. Менеджмент уверен, что возникли трудности в коммуникации Алонсо с футболистами, а примером стала игра с Эльче (2:2).

Якобы руководство поразил второй гол соперника, когда Альваро Родригес перехватил мяч в центре поля и забил, находясь в окружении нескольких футболистов мадридцев.

«Так в Реале быть не должно», – цитируют СМИ источник в команде.

Кроме того, клуб беспокоит, что команда сдается, когда возникают первые же проблемы, и с этим в первую очередь должен поработать наставник.

При этом Реал, несмотря на все проблемы, лидирует и опережает Барселону на 1 пункт.