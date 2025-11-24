Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
Испания
24 ноября 2025, 16:59
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе

Якобы потерял связь с игроками

«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, руководство Реала считает, что в последнее время между тренерским штабом Хаби Алонсо и игроками потеряна связь и адекватное общение.

Это началось после победы в матче с Барселоной, однако причин в клубе не знают. Менеджмент уверен, что возникли трудности в коммуникации Алонсо с футболистами, а примером стала игра с Эльче (2:2).

Якобы руководство поразил второй гол соперника, когда Альваро Родригес перехватил мяч в центре поля и забил, находясь в окружении нескольких футболистов мадридцев.

«Так в Реале быть не должно», – цитируют СМИ источник в команде.

Кроме того, клуб беспокоит, что команда сдается, когда возникают первые же проблемы, и с этим в первую очередь должен поработать наставник.

При этом Реал, несмотря на все проблемы, лидирует и опережает Барселону на 1 пункт.

Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
