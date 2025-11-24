ВИДЕО. Курьез дня. Реал Мадрид заживо «похоронил» футболиста Эльче

«Реал» оказался в центре неловкой ситуации после того, как по ошибке показал изображение другого футболиста в мемориальном видео, посвященном Диогу Жоте и его брату Андре Силве.

Оба игрока трагически погибли этим летом в ДТП на севере Испании, и футбольный мир выражал соболезнования на протяжении последних месяцев.

В разделе видео, посвященном заметным фигурам, ушедшим из жизни за последний год, мадридский клуб ошибочно включил фотографию Андре да Силвы, выступающего за «Эльче», вместо Андре Силвы – брата звезды «Ливерпуля».

«Реал» оперативно опубликовал официальное извинение: «Реал» приносит извинения «Эльче» и игроку Андре да Силве за то, что по ошибке использовал его изображение в некрологе институционального видео вместо фотографии Андре Силвы, брата Диогу Жоты», – говорится в заявлении. «Мы сожалеем об этом инциденте».

После демонстрации видео на Ежегодном общем собрании представителей клуба президент Флорентино Перес также принес устные извинения за допущенную ошибку.

Отметим, что ранее мадридский клуб уже отдавал особую дань памяти Жоте и Силве перед матчем Лиги чемпионов против «Ливерпуля» на «Энфилде» незадолго до международной паузы.