Англия
24 ноября 2025, 13:28 | Обновлено 24 ноября 2025, 13:30
Арсенал догнал Челси в интересном рейтинге АПЛ

Теперь две лондонские команды имеют одинаковое количество разных авторов хет-триков в чемпионате

Getty Images/Global Images Ukraine

Эберечи Эзе, сделавший хет-трик в матче Арсенал – Тоттенхэм Хотспур, стал 23-м игроком «канониров», отмечавшимся тремя мячами за клуб в одном поединке АПЛ.

Достижение Эзе позволило Арсеналу сравниться с другим лондонским клубом, Челси, по количеству разных авторов хет-триков в Премьер-лиге.

В активе обеих команд теперь по 23 таких футболиста.

На третьем месте данного рейтинга расположен Манчестер Сити (17 игроков).

Команды с наибольшим количеством разных авторов хет-триков в АПЛ

  • 23 – Челси
  • 23 – Арсенал
  • 17 – Манчестер Сити
  • 16 – Ливерпуль
  • 15 – Манчестер Юнайтед
  • 14 – Эвертон
  • 12 – Ньюкасл Юнайтед
  • 12 – Тоттенхэм Хотспур
  • 10 – Астон Вилла
  • 10 – Лидс Юнайтед
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Арсенал - Тоттенхэм Эберечи Эзе Челси
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
