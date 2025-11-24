Арсенал догнал Челси в интересном рейтинге АПЛ
Теперь две лондонские команды имеют одинаковое количество разных авторов хет-триков в чемпионате
Эберечи Эзе, сделавший хет-трик в матче Арсенал – Тоттенхэм Хотспур, стал 23-м игроком «канониров», отмечавшимся тремя мячами за клуб в одном поединке АПЛ.
Достижение Эзе позволило Арсеналу сравниться с другим лондонским клубом, Челси, по количеству разных авторов хет-триков в Премьер-лиге.
В активе обеих команд теперь по 23 таких футболиста.
На третьем месте данного рейтинга расположен Манчестер Сити (17 игроков).
Команды с наибольшим количеством разных авторов хет-триков в АПЛ
- 23 – Челси
- 23 – Арсенал
- 17 – Манчестер Сити
- 16 – Ливерпуль
- 15 – Манчестер Юнайтед
- 14 – Эвертон
- 12 – Ньюкасл Юнайтед
- 12 – Тоттенхэм Хотспур
- 10 – Астон Вилла
- 10 – Лидс Юнайтед
Eberechi Eze became the 23rd player to score a Premier League hat-trick for the Gunners, taking them level with Chelsea for the most different hat-trick scorers 😎 pic.twitter.com/6u7D0V3YSD— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 24, 2025
