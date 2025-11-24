Арсенал догнал Челси в интересном рейтинге АПЛ

Эберечи Эзе, сделавший хет-трик в матче Арсенал – Тоттенхэм Хотспур, стал 23-м игроком «канониров», отмечавшимся тремя мячами за клуб в одном поединке АПЛ.

Достижение Эзе позволило Арсеналу сравниться с другим лондонским клубом, Челси, по количеству разных авторов хет-триков в Премьер-лиге.

В активе обеих команд теперь по 23 таких футболиста.

На третьем месте данного рейтинга расположен Манчестер Сити (17 игроков).

Команды с наибольшим количеством разных авторов хет-триков в АПЛ

23 – Челси

23 – Арсенал

17 – Манчестер Сити

16 – Ливерпуль

15 – Манчестер Юнайтед

14 – Эвертон

12 – Ньюкасл Юнайтед

12 – Тоттенхэм Хотспур

10 – Астон Вилла

10 – Лидс Юнайтед