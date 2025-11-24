Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь МЕДИНСКИЙ: «Хотелось забить хотя бы один»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 19:24 |
108
0

Полузащитник «Оболони» прокомментировал поражение от «Шахтера»

ФК Оболонь Киев. Игорь Мединский

Полузащитник киевской «Оболони» Игорь Мединский прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:6) в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Игорь, счет неприятный. Как оцените первый тайм, несмотря на гол в раздевалку?

– Если говорить именно о первом тайме, то мы почти выполнили установку. Подстраховывали друг друга, старались не давать пространства игрокам «Шахтера», потому что понимали их индивидуальную силу. До последней минуты все шло по плану. Единственный минус – слабая контратака. Хотелось чаще выбегать в атаки. Но пропущенный гол в конце тайма нас немного сломил и изменил планы.

– После удаления команда все равно пыталась атаковать. Насколько важно было забить хотя бы один гол?

– Хотелось забить хотя бы один, потому что это важно психологически – особенно для нападающих. Есть огромная разница, когда проигрываешь 1:0 или 6:0. Считаю, что такой счет мы сегодня не заслужили, но принимаем то, что произошло, и будем работать дальше.

– Насколько сложно было противостоять «Шахтеру» в меньшинстве, учитывая их скорость и технику?

– Очень трудно. Даже в равных составах нам было непросто, а когда остались в меньшинстве – еще сложнее. При 1:0 и 2:0 мы все еще пытались зацепиться хотя бы за ничью. Но техничные футболисты делают разницу. Как только они почувствовали уверенность – их было не остановить. Я все равно считаю, что мы не заслуживали такого разгрома.

