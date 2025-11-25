В Динамо решили, каким будет новый тренер, если уйдет Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский рискует лишиться своей должности после слабого начала сезона 2025/26.

По информации ТаТоТаке, в киевском клубе уже ищут потенциального преемника Шовковского, но с важной опцией – команда не рассматривает украинских специалистов, кроме тех, кто уже работает в структуре столичного гранда.

Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.