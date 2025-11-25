Другие новости25 ноября 2025, 07:00 |
В Динамо решили, каким будет новый тренер, если уйдет Шовковский
В клубе не рассматривают украинских тренеров
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский рискует лишиться своей должности после слабого начала сезона 2025/26.
По информации ТаТоТаке, в киевском клубе уже ищут потенциального преемника Шовковского, но с важной опцией – команда не рассматривает украинских специалистов, кроме тех, кто уже работает в структуре столичного гранда.
Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.
Хочуть знову якогось поляка запросити. Тільки тепер вже не в якості асистента а у якості головного.
