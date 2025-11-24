ОЛЕЙНИКОВА: «Это очень важная победа для моего отца»

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№95 WTA) прокомментировала победу на турнире WTA 125 в чилийском Колине.

– Я чувствую себя невероятно, потому что это титул, это очень важно для меня. Это отличный турнир, я очень счастлива из-за этой победы. Также благодаря этому завтра я войду в топ-100. Так что это очень важно.

Это очень важная победа для моего отца. Он сейчас в армии, он защищает Украину, и это очень тяжело. Я стараюсь изо всех сил стать той спортсменкой, которой он хочет меня видеть, потому что это была его мечта. Он верил, что я войду в топ-100, когда никто больше не верил. Я не могу дождаться, чтобы позвонить ему, потому что знаю, что это для него значит.

– Вчера вы отправили мощное сообщение для украинцев. Есть ли еще что-то, что вы хотели бы добавить сегодня? Возможно, вы хотели бы сказать что-то своей семье или отцу?

– Прежде всего, я хочу сказать моему отцу. Папа, я тебя очень сильно люблю. Ты просто лучший. И если бы не ты, я бы никогда не смогла. Я без тебя никогда бы не достигла этих результатов.

И также важный момент. После этих турниров я вернусь в Украину и буду готовиться к следующему сезону, который начну уже как игрок топ-100. Я буду играть «Мастерсы», буду играть мейджоры, турниры WTA. Моя подготовка будет проходить в Киеве – моем родном городе.

Я хочу очень поблагодарить наших защитников, потому что если бы не украинские военные, я бы не смогла готовиться дома. Это очень важно. Так что спасибо нашей армии, которая защищает меня, и спасибо всем, кто поддерживает Украину. Благодаря этому я могу возвращаться домой.