Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Буткевич нашел для экс-капитана сборной Украины новую роль в Полесье

Шевчук сосредоточится на развитии молодежного сектора

Буткевич нашел для экс-капитана сборной Украины новую роль в Полесье
ФК Полесья. Владимир Буткевич

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич выбрал новую роль для спортивного директора клуба Вячеслава Шевчука.

По информации ТаТоТаке, отныне Шевчук будет делать фокус на развитии молодежного сектора. С точки зрения руководителей клуба, его опыт, профессионализм и порядочность – востребованы именно в этом направлении. Нужно развивать детскую академию, команды U19 и «Полесье-2». Есть конкретная задача – поднять «Полесье-2» в Первую лигу.

Ранее появилась информация, что президент УАФ Андрей Шевченко и президент «Полесья» Геннадий Буткевич помогают развитию падэля в Украине, сообщает «Экономическая правда».

Геннадий Буткевич Вячеслав Шевчук Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Gargantua
разосрался и там со всеми )
