Буткевич нашел для экс-капитана сборной Украины новую роль в Полесье

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич выбрал новую роль для спортивного директора клуба Вячеслава Шевчука.

По информации ТаТоТаке, отныне Шевчук будет делать фокус на развитии молодежного сектора. С точки зрения руководителей клуба, его опыт, профессионализм и порядочность – востребованы именно в этом направлении. Нужно развивать детскую академию, команды U19 и «Полесье-2». Есть конкретная задача – поднять «Полесье-2» в Первую лигу.

Ранее появилась информация, что президент УАФ Андрей Шевченко и президент «Полесья» Геннадий Буткевич помогают развитию падэля в Украине, сообщает «Экономическая правда».