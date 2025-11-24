Буткевич нашел для экс-капитана сборной Украины новую роль в Полесье
Шевчук сосредоточится на развитии молодежного сектора
Президент «Полесья» Геннадий Буткевич выбрал новую роль для спортивного директора клуба Вячеслава Шевчука.
По информации ТаТоТаке, отныне Шевчук будет делать фокус на развитии молодежного сектора. С точки зрения руководителей клуба, его опыт, профессионализм и порядочность – востребованы именно в этом направлении. Нужно развивать детскую академию, команды U19 и «Полесье-2». Есть конкретная задача – поднять «Полесье-2» в Первую лигу.
Ранее появилась информация, что президент УАФ Андрей Шевченко и президент «Полесья» Геннадий Буткевич помогают развитию падэля в Украине, сообщает «Экономическая правда».
