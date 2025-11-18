Гвардиола не хочет, чтобы один из лучших футболистов мира играл за Ман Сити

Будущее звездного бразильского вингера Винисиуса Жуниора в «Реале» до сих пор неопределенно. Его нестабильная игра и конфликт с Хаби Алонсо затрудняют продление контракта, а требования по зарплате на уровне Мбаппе кажутся Флорентино Пересу слишком высокими.

На футболиста долгое время претендовал «Манчестер Сити», который отказался от трансфера. Главная причина – наставник команды Пеп Гвардиола считает Винисиуса токсичным для атмосферы в команде и слишком дорогим приобретением.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отметиться пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.