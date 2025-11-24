Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
24 ноября 2025, 01:55
Третий матч Реала без побед: реакция Алонсо на ничью с Эльче

Наставник прокомментировал очередную осечку

Третий матч Реала без побед: реакция Алонсо на ничью с Эльче
Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги матча с «Эльче» в 13-м туре Ла Лиги (2:2).

«Таков футбол. После удачной серии мы получили результаты, которые явно не соответствуют нашим ожиданиям. Мы недовольны, ведь всегда стремимся к победам, но впереди еще длинный путь.

Нужно внимательно разбирать произошедшее. Команда не опустила руки и продолжает сражаться. Игра и итоговый результат могли быть лучше, потому что мы требовательны к себе. На трудности важно реагировать правильно – мы стремимся к прогрессу», – подчеркнул Алонсо.

«Реал» Мадрид уже в третьем матче подряд не может выиграть: сначала поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов (1:0), затем ничья с «Райо Вальекано» (0:0), а теперь и потеря очков в поединке с «Эльче».

Хаби Алонсо Реал Мадрид Эльче Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Marca
