Талисман? Динамо проиграло три матча подряд в УПЛ без родственника Суркиса

Защитник «Динамо» Кристиан Биловара, который является зятем президента клуба Игоря Суркиса, продолжает восстановление после травмы, полученной в матче 8-го тура УПЛ против «Металлиста 1925».

Показательно, что после его вынужденной паузы киевляне прервали свою серию без проигрышей и сейчас имеют три поражения подряд в чемпионате – от «Шахтера» (1:3), ЛНЗ (0:1) и «Колоса» (1:2).

Сам Биловар убежден, что своей игрой заслужил вызов в национальную сборную Украины. В текущем сезоне он успел провести восемь матчей в УПЛ и получил одну желтую карточку.