Талисман? Динамо проиграло три матча подряд в УПЛ без родственника Суркиса
С Кристианом Биловаром в этом сезоне киевляне в УПЛ еще не проигрывали
Защитник «Динамо» Кристиан Биловара, который является зятем президента клуба Игоря Суркиса, продолжает восстановление после травмы, полученной в матче 8-го тура УПЛ против «Металлиста 1925».
Показательно, что после его вынужденной паузы киевляне прервали свою серию без проигрышей и сейчас имеют три поражения подряд в чемпионате – от «Шахтера» (1:3), ЛНЗ (0:1) и «Колоса» (1:2).
Сам Биловар убежден, что своей игрой заслужил вызов в национальную сборную Украины. В текущем сезоне он успел провести восемь матчей в УПЛ и получил одну желтую карточку.
