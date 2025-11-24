Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Талисман? Динамо проиграло три матча подряд в УПЛ без родственника Суркиса
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 22:08 | Обновлено 24 ноября 2025, 22:15
Талисман? Динамо проиграло три матча подряд в УПЛ без родственника Суркиса

С Кристианом Биловаром в этом сезоне киевляне в УПЛ еще не проигрывали

Талисман? Динамо проиграло три матча подряд в УПЛ без родственника Суркиса
ФК Динамо. Кристиан Биловар

Защитник «Динамо» Кристиан Биловара, который является зятем президента клуба Игоря Суркиса, продолжает восстановление после травмы, полученной в матче 8-го тура УПЛ против «Металлиста 1925».

Показательно, что после его вынужденной паузы киевляне прервали свою серию без проигрышей и сейчас имеют три поражения подряд в чемпионате – от «Шахтера» (1:3), ЛНЗ (0:1) и «Колоса» (1:2).

Сам Биловар убежден, что своей игрой заслужил вызов в национальную сборную Украины. В текущем сезоне он успел провести восемь матчей в УПЛ и получил одну желтую карточку.

Кристиан Биловар Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистика
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
ona_proigraet
кстати, последние 3 матча проиграла только одна команда в УПЛ, догадайтесь какая. Все остальные, даже полные аутсайдеры, набрали хотя бы очко в одном из 3-х матчей. Поздравляем Динамо с новым достижением! 
Ответить
+4
Battersea
С Полтавой поможет
Ответить
-1
