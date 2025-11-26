Шахтер выступил с официальным заявлением. Понравится ли это Динамо?
«Горняки» открыли академию в Киеве
Донецкий клуб «Шахтер» выступил с официальным заявлением об открытии новой футбольной академии в Киеве, где базируется их главный соперник «Динамо».
«Новая Академия «Шахтера» открывает свои двери в Киеве! Приглашаем на тренировки мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 12 лет.
Shakhtar Academy Kyiv станет уже 20-м заведением по франшизе клуба.⠀
Открытие – 1 декабря. Адрес: Киев, улица Васильковская, 28.⠀
Профессиональные тренеры, европейский подход, дух несокрушимости и побед – все это ждет наших будущих чемпионов!», – говорится в сообщении пресс-службы «горняков».
