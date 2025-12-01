Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Невероятно достижение. Это – правильный шаг»
Чемпионат мира
01 декабря 2025, 01:02 |
Президент УАФ – о возможном выходе сборной на ЧМ-2026

УАФ. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко назвал возможный выход сборной Украины на чемпионат мира историческим достижением.

«Мы не играли на мировом первенстве уже 20 лет, и попасть туда снова – это невероятное достижение – не только с футбольной точки зрения, но и для всех людей в Украине. Тем более, что турнир будут принимать США, Канада и Мексика. Надеюсь, нам удастся квалифицироваться.

Считаю, что расширение чемпионата мира до 48 команд – правильный шаг. Больше сборных получат шанс, а три страны-хозяйки сделают турнир особенным и очень конкурентным», – отметил Шевченко.

Андрей Шевченко ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФИФА
