Андрей ШЕВЧЕНКО: «Невероятно достижение. Это – правильный шаг»

Президент УАФ Андрей Шевченко назвал возможный выход сборной Украины на чемпионат мира историческим достижением.

«Мы не играли на мировом первенстве уже 20 лет, и попасть туда снова – это невероятное достижение – не только с футбольной точки зрения, но и для всех людей в Украине. Тем более, что турнир будут принимать США, Канада и Мексика. Надеюсь, нам удастся квалифицироваться.

Считаю, что расширение чемпионата мира до 48 команд – правильный шаг. Больше сборных получат шанс, а три страны-хозяйки сделают турнир особенным и очень конкурентным», – отметил Шевченко.