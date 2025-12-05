ЗАДЕРАКА: «5 ударов в створ? Неплохую реализацию показали против Шахтера»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» и капитан команды Максим Задерака рассказал о выездной ничьей в 14-м туре УПЛ против донецкого «Шахтера» (2:2).

– Ничья с «Шахтером» оценивается в такой ситуации как поражение?

– Мы отдали много сил, очень тяжелый матч. Наши матчи с «Шахтером» всегда очень интересные. Мы показали свой футбол, динамичный футбол. Играли на контратаках, думаю, нам это удалось. Тренер просил играть агрессивно с первых минут.

– «Кривбасс» нанес пять ударов по воротам «Шахтера», и все были в створ.

– Да. Неплохая реализация, но хочется стремиться к лучшему. Поэтому будем еще больше работать, чтобы продолжать прогрессировать и забивать еще больше в следующих матчах.

– Довольно прохладно, но ты вышел из автобуса в шортах. К тому же забил. На фарт так одеваешься?

– Не на фарт. Я постоянно тренируюсь в шортах и футболке. Есть такой известный человек Вим Хоф, это человек-холод. Поэтому тоже занимаюсь в холодных условиях, чтобы адаптировать свой организм (улыбается).