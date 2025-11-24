Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей Шевченко выбрал футболиста, который его сейчас очень впечатляет
Другие новости
24 ноября 2025, 04:02 |
251
0

Андрей Шевченко выбрал футболиста, который его сейчас очень впечатляет

Президент УАФ выделил Луку Модрича

24 ноября 2025, 04:02 |
251
0
Андрей Шевченко выбрал футболиста, который его сейчас очень впечатляет
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко рассказал, что его впечатляет игра Луки Модрича, и высказался о современном «Милане».

«Меня впечатляет Лука Модрич. Он действительно делает большую разницу на поле. Но в целом «Милану» еще нужно пройти определенный путь, чтобы приблизиться к уровню «Интера», – сказал Шевченко.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко оценил шансы сборной Италии в плей-офф квалификации ЧМ-2026, которая не сумела пробиться на мундиаль, поскольку заняла второе место в своей группе.

По теме:
АЛЛЕГРИ - о поединке с Интером: «Блестящий матч и важная победа»
Торино – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Когда вернется Довбик? Известно, как Артем восстанавливается после травмы
Андрей Шевченко Лука Модрич чемпионат Италии по футболу Серия A Милан
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси оформил 1300 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
Футбол | 24 ноября 2025, 03:08 0
Месси оформил 1300 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
Месси оформил 1300 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?

В ночь на 24 ноября Лео забил гол и отдал три ассиста в матче против Цинциннати

Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 23 ноября 2025, 20:59 34
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо

Горняки набрали 30 очков и лидируют в чемпионате Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
Авто/мото | 23.11.2025, 11:55
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 23.11.2025, 08:55
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Футбол | 23.11.2025, 09:11
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
22.11.2025, 01:02
Бокс
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 2
Бокс
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 12
Футбол
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 4
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем