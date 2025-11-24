Андрей Шевченко выбрал футболиста, который его сейчас очень впечатляет

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко рассказал, что его впечатляет игра Луки Модрича, и высказался о современном «Милане».

«Меня впечатляет Лука Модрич. Он действительно делает большую разницу на поле. Но в целом «Милану» еще нужно пройти определенный путь, чтобы приблизиться к уровню «Интера», – сказал Шевченко.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко оценил шансы сборной Италии в плей-офф квалификации ЧМ-2026, которая не сумела пробиться на мундиаль, поскольку заняла второе место в своей группе.